Los Caligares sacan a integrante que ofendió a México en redes sociales

Los comentarios de Fede Zapata desataron indignación entre los cibernautas mexicanos.

La reciente victoria de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 desató todo tipo de reacciones en las redes sociales. Ahora, te vamos a platicar sobre el gesto que tuvo el portero Dubi Martínez al momento de recibir el Guante de Oro, mismo que ha desatado una ola de duras críticas en su contra.

Ante dicha situación, miles de argentinos salieron en defensa del arquero albiceleste, incluyendo a Fede Zapata, trombonista de Los Caligaris. Sin embargo, el músico rebasó los límites y terminó ofendiendo a México, algo que no pasó desapercibido para los mexicanos.

El trombonista ofendió a México al momento de defender al portero Dibu.

Ante la polémica desatada, Fede Zapata se disculpó para luego dar de baja su perfil oficial de Twitter.

“Y ustedes son distintos por su envidia, resentimiento y por tener la c*la rota... Dejen de llorar, prueben con el fútbol americano o el beisbol, los mejores futbolistas que tienen allá se llaman extranjeros… m*rica”, dijo Fede Zapata en un tweet que eliminó horas después.

Tras darse cuenta que la ola de duras críticas recibidas en las redes sociales no iban a ceder, el trombonista no tuvo más remedio que disculparse con sus fans mexicanos y pedir que no involucrarán a los intérpretes de ‘Kilómetros’ en sus actos para finalmente dar de baja su perfil oficial de Twitter.

Federico Zapata queda fuera de Los Caligaris

La agrupación argentina tomó drásticas medidas tras incidente con Fede Zapata.

Las disculpas de Fede Zapata no fueron suficientes debido a que la banda emitió un comunicado oficial donde revelan que decidieron sacarlo de la alineación. Por último, ellos reiteraron su agradecimiento al público mexicano y se disculparon por lo sucedido.

“Ante tal situación anunciamos la desvinculación de la banda de este integrante ya que sus declaraciones llenas de violencia no nos representan… Si uno de nosotros piensa así, ya no es uno de nosotros,si tocan a México nos tocan a nosotros ”, declararon Los Caligaris, quien hace poco compartió escenario con Belinda.

¿Qué tan famosos son Los Caligaris?

El grupo inspiró su nombre en la leyenda del payaso Caligari.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Los Caligaris son una banda de rock fundada en Argentina que goza de gran popularidad en el mundo de la música y para prueba de ello tenemos el hecho de que cuentan con 2 millones de oyentes mensuales en Spotify.

