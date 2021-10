Los Cadetes de Linares sufren terrible accidente; Homero Guerrero Jr es operado

“Los Cadetes de Linares” vivieron momentos de terror al sufrir un aparatoso accidente automovilístico mientras regresaban de una de sus presentaciones en Guanajuato la madrugada del domingo 24 de octubre. Tras el accidente Homero Guerrero Jr fue hospitalizado.

A través de redes sociales se compartieron algunas fotografías y videos que dejan ver el aparatoso accidente que tuvo la agrupación mientras iban a bordo de un vehículo.

En las fotografías compartidas del accidente se observa la camioneta que impactó con una valla metálica de contención. Así mismo se observa al vehículo perforado por la parte delantera, las defensa completamente destrozada y las puertas abiertas.

Luego que se diera a conocer el accidente la agrupación compartió un video para aclarar lo ocurrido. Mencionaron que los integrantes presentaban algunos golpes, pero estaban estables, sin embargo Homero Guerrro Jr fue el más herido, pues fue hospitalizado y requirió de una cirugía en la pierna tras el aparatoso accidente aumovilístico.

“Hola, raza. A todos los fans, muchas gracias por su apoyo. Me quebré el pie, pero ya voy a cirugía en ambulancia. El accidente fue en Guanajuato. Íbamos nueve y nada más a mí me tocó, bendito sea Dios, me dio otra oportunidad”, indicó Guerrero Jr.

La agrupación recibió el apoyo de otras bandas musicales, pues traves de redes sociales “Los Mismos de Linares” escribieron:

“Les pedimos una oración por nuestros compañeros Los Cadetes de Homero Guerrero Jr. Qué han sufrido un fuerte accidente el día de hoy en Guanajuato. Pedimos oraciones para el señor Homero Guerrero ya que se encuentra hospitalizado por las lesiones que sufrió durante el accidente, pronta recuperación para todos”.

