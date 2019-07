Los Beatles aborrecieron la película “Sargento Pimienta” de 1978

En principio el proyecto dirigido por Michael Schultz y producida por Robert Stigwood, parecía una buena idea, tomar como base el disco más revolucionario del inmortal “Cuarteto de Liverpool”, invitaron a una constelación de estrellas encabezada por Peter Frampton que vivía su etapa de mayor éxito, además de los Bee Gees, Aerosmith, Alice Cooper, Billy Preston, más el genial comediante Steve Martin.

Todos ellos protagonizaron este musical, basado en el popular álbum de los Beatles de 1967 con una historia donde Billy Shears, nieto del famoso Sargento Pimienta, era quien dirigía la Banda del Lonely Hearts Club. El héroe se enfrenta a la necesidad de salvar los instrumentos musicales mágicos de la banda de los villanos, liderados por el magnate de la música B.D. Brockhurst (Donald Pleasance), que quiere robarlos. Si tienen éxito, la magia que infunde Heartland U.S.A. desaparecerá.

Los Bee Gees y Peter Frampton eran los artistas más populares a finales de la década de los 70s, pero ni así lograron triunfar con esta película.

Entre las muchas canciones de los Beatles interpretadas en la película estuvieron: She's Leaving Home (Bee Gees, Jay MacIntosh, John Wheeler), Maxwell's Silver Hammer (Steve Martin), Got To Get You In My Life (Earth, Wind & Fire), When I´m 64 (Sandy Farina), Come Together (Aerosmith), Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Bee Gees, Paul Nicholas), With a Little Help from my Friends (Peter Frampton, los Bee Gees), Fixing a Hole (George Burns) y Get Back (Billy Preston).

El filme fracasó pese a contar con una verdadera constelación de estrellas.

Sin embargo la película fue un auténtico fracaso y aunque al principio los Beatles, que pare esos años ya se habían separado decidieron respetuosamente mantener la boca cerrada pese a que el filme fue un fiasco. Todos estaban muy emocionados porque George Martin iba a producir el álbum, pero el gran error de Martin fue tener un enfoque muy cauteloso y conservador del álbum, en lugar de dar libertad artística a los Bee Gees y los demás. Se dice que Martin estaba muy nervioso y tenso. Además, el grupo Kiss iba a estar en la banda sonora, y también la banda Queen también, por suerte para ellos, se escaparon.

Ni siquiera la participación del genial comediante Steve Martin pudo evitar el desastre que resultó este filme.

La única razón por la que Frampton aceptó hacer la película fue porque le dijeron que Paul McCartney estaría en ella, pero después se encontró a Paul detrás del escenario en un concierto de Wings y se lo mencionó a Linda y ella le preguntó a Paul y él dijo: "No, no estoy haciendo la película".

Ninguno de los Beatles pensaba que la película era una buena idea y no quisieron participar en ella. Cuando Frampton estaba de gira con Ringo y los All Stars, se le preguntó acerca de hacer esa película y Ringo vino al rescate diciendo "No hablamos de eso".

El consenso general con respecto a esa película es que todos la odiaban, pero se mostraron educados al no hablar de ello. George Harrison fue el único en decir abiertamente lo que pensó de la película en una entrevista de 1979, expresando su simpatía por Stigwood, Frampton y los Bee Gees, reconociendo que todos habían trabajado duro para lograr el éxito antes de hacer Sgt. Pimienta. Pero aseguró que ese filme daño las carreras de Frampton y los Bee Gees: "Creo que dañó sus imágenes y no debieron hacerlo. Es como que los Beatles intenten hacer temas de los Rolling Stones. Los Rolling Stones pueden hacerlo mejor."

Ricardo D. Pat