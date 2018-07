Los Backstreet Boys sorprendieron a sus fans en un elevador

Los famosos cantantes de la agrupación Backstreet Boys sorprendieron a sus fans al estar en un elevador. La agrupación conformada por A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson enloquecieron a sus fans por tan increíble sorpresa.

Los chicos del famoso grupo Backstreet Boys, se encuentran promocionando su más reciente material discográfico con su nuevo sencillo 'Don't Go Breaking My Heart'.

Y es que la canción ha cautivado a todas sus fans, y más ahora con su regreso en el mundo de la música. Recordamos que los cantantes lograron la fama durante los años 90, tras sus éxitos y sus presentaciones cautivaron a muchos corazones.

Y es que el vídeo fue publicado en YouTube y fue durante el programa de MTV Total Request Live (TRL).

En el vídeo se pude observar el asombro de todas las fans que al percatarse de que eran los famosos cantantes, no podían creer que fueran ellos en persona. No cabe duda que las fans de los Backstreet Boys se llevaron una grata sorpresa en el elevador.

Los integrantes del grupo se encontraban dentro del ascensor mientras que la gente que entraba se diera cuenta de que eran los Backstreet Boys.

Las chicas que entraban en el elevador no podían creer que eran ellos, algunos se emocionaron tanto que empezaron a gritar, mientras otras estaban muy apenas al tener muy de cerca a los guapos cantantes de Backstreet Boys.

Las chicas que vieron al cantante Brian Littrell quedaron sorprendieron y es que luego se subieron los demás integrantes del grupo.

Mientras que las fanáticas esperaban que los chicos cantaran alguna de sus canciones favoritas, y empezaron a cantar sus más grandes éxitos, como 'I Want It That Way', 'Everybody' y 'As Long As Yoy Love Me'. Mientras otras fans empezaron a tomarse fotos con los guapos artistas.