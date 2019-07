Los Aristemo IMITAN a Niurka Marcos con sus mejores frases (VIDEO)

Uno de los personajes que lograron alcanzar la fama fueron los Aristemo, la pareja gay se dio a conocer durante la telenovela "Mi marido tiene más familia" producida por Juan Osorio. El melodrama logró emocionar a los televidentes por mostrar escenas de un romance entre dos jóvenes.

Los famosos actores han sido la sensación en las redes sociales pues tras el final de la telenovela, han realizado diversos proyectos en teatro, música y en la televisión con su serie "Juntos el corazón nunca se equivoca", cabe mencionar que este proyecto llegó a su fin el pasado viernes 26 de julio.

Y es que, tras el final de la historia de la famosa pareja gay, los usuarios en las redes sociales comenzaron a realizar comentarios debido a que extrañarán a los actores y las ocurrencias que hacían sus personajes en la serie.

¿Qué es lo que hicieron los Aristemo?

Recientemente los famosos actores brindaron una divertida entrevista y una de las ocurrencias que ha alborotado las redes sociales fue las imitaciones que los jóvenes hicieron sobre Niurka Marcos y la cantante mexicana Thalía.

En el primer video se aprecia que Joaquín Bondoni empezó a realizar una imitación de la mujer escándalo y con su humor que lo caracteriza mencionó: "No se dice se hace, entendiste". Después siguió el turno de Emilio Osorio, el actor dijo: "No puedes saber lo que va a pasar, la única, escucha bien, que lo sabe, soy yo".

Tras las imitaciones que hicieron los Aristemo al decir algunas de las frases de la vedette Niurka Marcos, los fieles seguidores de los famosos no perdieron la oportunidad de comentar aquel video y comenzaron a enviar emoticones de risas.

Incluso también uno de los jóvenes actores imitó a Thalía con su famosa frase: "Me oyen, me escuchan tiki tiki tiki... Me oyen, me escuchan, me sienten".

