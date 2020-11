Los 6 consejos de Billie Eilish para valorarte y triunfar en la vida

Billie Eilish se ha convertido en una de las cantantes más exitosas del momento, pues además de su gran talento en la música, causó un enorme impacto en el estereotipo de la escena con su radical estilo, mismo que ha inspirado a sus fans.

Ahora te presentaremos los 6 consejos que la intérprete de ‘Therefore I Am’ le dio a sus fans para encontrar su verdadero poder, mismos que ella ha aplicado en su vida y le demuestra a sus seguidores que son totalmente efectivos.

Los consejos de Billie Eilish para superarte

Autoestima: este fue el consejo principal que Billie Eilish, donde recomienda que la determines por tu cuenta, para que estés consciente de tu valor real, ya que la única opinión sobre ti que debe importarte, es la tuya, y pensar lo contrarió arruinará tu propia perspectiva.

Poder femenino: El apoyo a otras mujeres y el propio es una de las filosofías principales de Billie Eilish, ya que las únicas opiniones válidas son las propias, y al quererse a sí mismo, las criticas y opiniones de otras personas no tienen cabida.

Disfrutar el momento: Este consejo llegó a Billie Eilish de parte de Mel C, integrante de las Spice Girls, quien le dijo que hay que aprovechar y disfrutar cada momento como si fuera el único, y desde hace meses Billie lo ha puesto en práctica.

Como te mencionamos recientemente en La Verdad Noticias, Billie Eilish ha padecido depresión, algo que puso en riesgo su vida, y tras superarla, aconseja hablar de estos trastornos mentales, pues así el público y la sociedad se dará cuenta que son reales.

La moda no importa: Otro de sus consejos fue el de no dejarse llevar por los estereotipos, pues como sabemos, ella destruyó la idea de que las estrellas pop deben relucir siempre, pues ella usa ropa cómoda y común, ya que quiere conectarse con sus fans a través de su música y no de su look.

Creer en ti: Puede parecer muy fácil o insignificante, pero Billie Eilish recomienda que si crees en ti lo suficiente, puedes lograr absolutamente todo lo que te propongas sin importar que el mundo diga lo contrario.

