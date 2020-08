Los 5 mejores ANIMES de fantasía para tu lista de deseos

Aquí te dejamos los 5 mejores animes de fantasía para que dejes de buscar en otros lugares.

5. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba es la adaptación al anime de la serie manga de Koyoharu Gotouge. El manga en sí se emitió por unos respetables 23 volúmenes a partir de febrero de 2016 antes de finalizar en mayo de 2020. Sin embargo, el anime duró una sola temporada de 26 episodios en 2019, y tendrá una película de anime de largometraje en octubre de 2020. Los raros casos en los que un anime supera por completo al manga en el que se basó, y se nota.

La historia de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba se centra en Tanjiro Kamado y su hermana pequeña Nezuko Kamado, y vaya, es oscura. Para empezar, toda la familia de Tanjiro, excepto Nezuko, es masacrada por demonios, y la pobre Nezuko se convierte en un vampiro.

Afortunadamente, Nezuko se las arregla para mantener la cabeza y no matar a Tanjiro por esa deliciosa sangre humana, y demostrar que puede seguir siendo humana incluso si solo está en su propia mente. Así comienza su viaje para restaurar la humanidad de Nezuko, mientras que también evita que los cazadores de demonios locales se enfrenten a Nezuko a la vista.

4. Magi: The Labyrinth of Magic

Magi: The Labyrinth of Magic se basa en el manga del mismo nombre de Shinobu Ohtaka. La serie de manga en sí llegó a la friolera de 37 volúmenes desde junio de 2009 hasta octubre de 2017, lo que debería darte una idea de lo popular que es. Y, sin embargo, el anime de alguna manera logró superar incluso al manga. El anime se ejecutó durante 2 temporadas completas de 25 episodios desde octubre de 2012 hasta marzo de 2014 para un total de 50 episodios, lo que debería brindarte mucho contenido para disfrutar en estos tiempos difíciles.

La historia de Magi comienza con Alibaba Saluja: un joven empobrecido que sueña con viajar a la mazmorra cercana para encontrar su fortuna. Sin embargo, preocupaciones sensatas como querer morir le impiden cumplir este sueño. Es decir, hasta el día en que un niño llamado Aladdin y su flauta mágica de invocación de djinn perturben su monótona vida. Junto con la esclava recién liberada Morgiana, los 3 emprenden una aventura que abarca todo el mundo más allá de sus sueños más salvajes… y sus pesadillas más oscuras.

3. Mob Psycho 100

Aquí, en el tercer lugar, tenemos la serie de anime no tan especial, pero puede ser lo que quiere ser: ¡Mob Psycho 100!

Si estás pensando que el estilo artístico de Mob Psycho 100 te resulta familiar, no estás solo. La serie de manga original de 16 volúmenes fue creada por One: el mismo mangaka responsable de la exitosa serie One-Punch Man. Este pedigrí por sí solo ya debería tenerlo emocionado por el anime. Dicho anime se ejecutó durante 25 episodios más 2 OVA desde julio de 2016 hasta abril de 2019, lo que le brinda una buena cantidad de contenido para disfrutar. Y créeme, disfrutarás de este.

La historia de Mob Psycho 100 sigue a Shigeo Kageyama, conocido más comúnmente como "Mob" (término japonés para "NPC") debido a la poca presencia que tiene. Sin embargo, este NPC tiene un secreto: es el psíquico más poderoso del planeta. Sin embargo, no le da mucha importancia y no le sirve de mucho en su vida normal. Y, sinceramente, es demasiado agradable para usarlo con nadie. Es una lástima que no todos los demás sean tan amables.

2. La novia del antiguo mago

En segundo lugar, ¡tenemos la novia del mago antiguo!

La novia del mago antiguo es la adaptación al anime del manga del mismo nombre de Kore Yamazaki. El manga comenzó en noviembre de 2013 y hasta ahora sigue en curso con 13 volúmenes. El anime en sí duró 24 episodios desde octubre de 2017 hasta noviembre de 2018. Sin embargo, también hubo una serie OVA de 3 episodios llamada The Ancient Magus 'Bride: Those Awaiting a Star que se estrenó en agosto de 2016, por lo que hay bastante contenido para examinar detenidamente. Lo mejor de todo es que, dado que el manga aún no ha terminado, hay esperanzas de una futura secuela de anime.

La historia de La novia del antiguo mago sigue a Chise Hatori: una niña nacida con cabello rojo y ojos verdes ... en Japón. Sí, el imán del matón ni siquiera comienza a describirla. Agregue el hecho de que puede ver espíritus, y esos espíritus no solo la ven de espaldas, sino que también les gustaría nombrarla hasta que se haya ido. La pobre Chise está a punto de terminar con todo cuando un extraño se le acerca con una oferta para venderse como esclava, a lo que ella acepta solo para sentirse cuidada. Entonces, sin embargo, allí mismo en el bloque de la subasta, una figura extraña con un cráneo de ciervo mutado por cabeza se acerca, la compra y luego la declara como su novia. Solo se vuelve extraño a partir de ahí.

1. Fullmetal Alchemist

Y ahora por fin, en 1er lugar, tenemos el clásico eterno: ¡Fullmetal Alchemist!

Fullmetal Alchemist es la galardonada adaptación de anime del manga del mismo nombre de Hiromu Arakawa. El hecho de que dicho manga se haya publicado en 27 volúmenes debería decirte lo popular que es, pero espera a escuchar sobre el anime. Bueno, anime en plural en realidad. De hecho, hay 2 series separadas: Fullmetal Alchemist (2003) y Fullmetal Alchemist: Brotherhood (2009). El primero presenta una historia original ya que se hizo antes de que terminara el manga, mientras que el segundo se mantiene fiel al manga. Sin embargo, ambos son bastante buenos y merecen ser observados.

La historia de Fullmetal Alchemist sigue a Edward y Alphonse Elric: 2 hermanos dotados en el sistema de magia local, conocido como "alquimia". Sin embargo, toda la alquimia del mundo no es suficiente para salvar a su madre de morir de enfermedad. Entonces, por supuesto, intentan traerla de vuelta usando esa misma alquimia. E inevitablemente, algo sale terriblemente mal. Edward pierde su brazo derecho y su pierna izquierda, y Alphonse pierde todo su cuerpo, solo que su alma salvó cuando Ed la infundió en una práctica armadura cercana. Ahora la búsqueda de estos 2 hermanos para restaurar sus viejos cuerpos comienza en serio.

¿Qué opinas de estas opciones?