Los 10 secretos ocultos de Hugh Hefner

Se casó tres veces, tuvo cuatro hijos y edificó un imperio con su marca Playboy.

1.- Luchaba contra el Racismo y la homofobia

2.- Vendió su mansión por $100 millones en agosto

3.- Tiene un hijo Cooper Hefner y es el jefe creativo de Playboy Enterprises

4.- Creció bajo el yugo de una familia "Reprimida"

Hugh Hefner, manifestó en diversas ocasiones que su estilo de vida podría haber sido una reacción al hecho de haber crecido en una familia reprimida, donde rara vez se exhibía el afecto. Su llamada "niñez retrasada" lo llevó a una empresa de varios millones de dólares que se centró en las mujeres desnudas, pero, también, adoptó "la filosofía Playboy", basada en el romance y el estilo. Esa filosofía cobró vida en las legendarias fiestas de sus mansiones, primero en Chicago y luego en el exclusivo barrio de Holmby Hills, en Los Ángeles, donde las legiones de celebridades masculinas se mezclaban con hermosas mujeres jóvenes. 5.- Hugh Hefner era un intelectual Además de desnudos desplegables, Playboy tenía un atractivo intelectual con material de escritores como Kurt Vonnegut, Joyce Carol Oates, Vladimir Nabokov, James Baldwin y Alex Haley. También contó regularmente con entrevistas en profundidad a figuras históricas como Fidel Castro, Martin Luther King Jr., Malcolm X y John Lennon. 6.- Gracias a un corazón roto comenzó "Playboy" La historia de Hefner podría decirse que empezó con un corazón roto. Betty Conklin era la morena de la que Hugh Hefner se enamoró perdidamente a los 16 años. Era preciosa, trabajaba en un bar y aprendió a bailar "jitterbug" con el joven Hugh. Pero finalmente se decidió por otro y Hugh, procedente de un entorno puritano, se reinventó como "Hef". Después de aquel primer desamor "cambió todo mi vestuario", recordaba en 2003 Hefner, que de joven estudió psicología. "Empecé a vestir ropa más 'cool'". En los cómics que dibujaba para el periódico de su instituto, Hefner diseñó un mundo propio en el que él era el centro de todo, "el chico más popular de la escuela". 7.- John Lennon quemó un Matisse en la Mansión Entre los artistas que tuvieron la fortuna de pasar una noche de ensueño en la ya famosa mansión se encuentran: Elvis Presley, quién habría dormido con ocho 'conejitas' a la vez en la casa de 12 cuartos. Mientras que John Lennon quemó un Matisse al dejar tirado negligentemente su cigarrillo. 8.- Salvó las famosas letras del cartel "Hollywood" Hefner contribuyó en 2010 a salvar el sitio de las famosas letras del cartel "Hollywood" situado sobre las colinas de Los Ángeles, con ayuda del entonces gobernador de California, el actor Arnold Schwarzenegger, y de celebridades como Steven Spielberg o Tom Hanks. Esta atracción turística estuvo a punto de desaparecer cuando los propietarios de los terrenos situados al pie de la colina pensaron en venderlos. Esta atracción turística estuvo a punto de desaparecer cuando los propietarios de los terrenos situados al pie de la colina pensaron en venderlos. 9.- ¿Con cuántas mujeres se acostó? Aunque no precisó un número exacto, aseguró a la revista Esquire en 2013 que estaba “seguro” de haberse acostado con “más de mil” mujeres. El fundador de Playboy se casó tres veces y tuvo cuatro hijos, una de ellos, Christie, se hizo cargo del decadente imperio de su padre a principios de los años ochenta dispuesta a eliminar los negocios ruinosos de la compañía. Hefner se casó por primera vez en 1949 con Mildred Williams, con la que tuvo dos hijos y de la que se divorció en 1959. 