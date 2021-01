Lori Loughlin está lista para regresar a la actuación tras salir de prisión/Foto: DNA India

Según los informes, Lori Loughlin busca regresar a su carrera como actriz después de que su esposo, Mossimo Giannulli, llegue al final de su sentencia de prisión. En 2019, Loughlin y Giannulli se encontraron en serios problemas legales cuando fueron nombrados como parte del infame escándalo de admisiones a la universidad.

Los dos padres fueron acusados de gastar $500,000 en sobornos para que sus dos hijas fueran inscritas en la Universidad del Sur de California, un delito que resultó en la cárcel para ambos.

Hace apenas unos días, Lori Loughlin fue liberada de la cárcel después de cumplir su condena de dos meses. Pasará un poco más de tiempo antes de que se reencuentre con Giannulli, quien fue sentenciado a cinco meses.

El castigo de Loughlin también incluye una multa de $150,000 y 150 horas de servicio comunitario, con la orden de Giannulli de pagar otros $250,000 y realizar 250 horas de servicio comunitario.

Lori y su esposo Mossimo Giannulli dicen estar arrepentidos del crimen que cometieron, por lo cual decidieron cumplir con su condena en prisión/Foto: Vanity Fair

Lori Loughlin ya quiere regresar a la actuación

Si bien Lori Loughlin espera la liberación de su esposo, se rumorea que también planea comenzar a actuar nuevamente una vez que la familia vuelva a estar unida.

"Ella expresó previamente que le encantaría volver a actuar en algún momento", dijo una fuente anónima a la revista People.

La fuente agregó: "Siempre amó su carrera. Le encanta filmar y crear películas. Sin embargo, el único enfoque en este momento es reunirse con Mossimo".

La fuente también dice: "Lori todavía está disfrutando de estar de regreso en casa. El próximo gran enfoque es, por supuesto, tener a Mossimo de vuelta en casa. Nadie puede visitarlo en prisión, debido a COVID-19".

"Él permanece en contacto con su familia a través de llamadas telefónicas. Parece que Lori dejará todo en espera hasta que Mossimo esté en casa. En realidad, no está pensando en nada más", declaró la persona cercana a la familia.

Si Loughlin puede comenzar a actuar nuevamente, no podrá revivir su papel que definió su carrera como la tía Becky. Después de retomar el papel de Full House en la secuela de Netflix, Fuller House, Loughlin fue despedida por el streamer antes de la filmación de los episodios finales debido al escándalo de sobornos universitarios.

También fue expulsada por Hallmark de When Calls the Heart, y dada la naturaleza saludable de la red, no parece probable que tengan prisa por traerla de regreso al programa o para usarla en más películas navideñas.

Aún así, no es imposible para Loughlin reanudar su carrera como actriz. La estrella de Desperate Housewives, Felicity Huffman fue otra celebridad nombrada en el escándalo de admisión a la universidad y fue sentenciada a 14 días de prisión por su parte.

Fue liberada en octubre de 2019 y, a fines de 2020, aparentemente estaba recuperando su carrera. La actriz ha sido elegida para el papel principal del piloto de una serie de comedia de béisbol sin nombre en ABC, y aunque queda por ver si la serie saldrá al aire, sí muestra que el trabajo está regresando al estilo de Huffman.

En cualquier caso, no todo el mundo está emocionado de que Loughlin salga de prisión tan pronto. La estrella de Fresh Prince of Bel-Air, Janet Hubert, recientemente criticó a Loughlin en las redes sociales por su corta sentencia de prisión.

Quizás no todos estén de su lado, pero para Loughlin, la parte más difícil de toda la prueba debería haber terminado con su tiempo tras las rejas ahora detrás de ella. ¿Crees que Lori Loughlin podrá retomar con normalidad la actuación? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

