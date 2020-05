¿Lori Harvey, hija de Steve Harvey está embarazada del rapero Future?/Foto: Us Weekly

Lori Harvey es una modelo conocida en Estados Unidos y una famosa personalidad de internet. Steve Harvey, por su parte es un comediante, presentador de televisión, productor, personalidad de radio, actor y autor que es su padrastro. Tal parece que la joven modelo ha dado señales de que esté embarazada de su supuesto novio, el rapero Future.

Ella es hijastra de Steve Harvey y tiene 23 años. Comenzó su carrera como modelo en 2017 y ahora es una importante influencer en Estados Unidos, tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram, donde normalmente impacta con su inigualable belleza que ha conquistado miles de corazones.

Lori Harvey podría estar embarazada

Las redes sociales están flotando en un océano de rumores, y el más actual es el embarazo de Lori Harvey. La modelo desde hace unos meses tuvo un triángulo amoroso con los raperos, Trey Songz y Future.

Sin embargo, quien se logró ganar el corazón de la hija de Steve Harvey fue Future; el rapero de 36 años mencionó el nombre de Lori en su última canción, "Accepting My Flaws" pero aún no se ha confirmado si su guapa y joven novia está embarazada.

De hecho, aún no se sabe si la modelo y el rapero aún tienen un romance. En realidad, todos estos rumores fluyeron cuando los fanáticos de la modelo vieron una imagen de ecografía en una de sus historias en Instagram y la consideraron suya.

Lori Harvey ha estado saliendo con el rapero Future/Foto: Celebrity Insider

Esa foto puede pertenecer a su hermana, Morgan Hawthorn, ya que recientemente afirmó su embarazo por segunda vez. Según las noticias de MTO, Lori fue vista en el cumpleaños número 36 de la estrella del rap. Ella solo consumía agua y se mantenía alejada del alcohol.

Según las fuentes, llegamos a saber que el rapero ya tiene un nombre en el romance, ya que fue apropiado por una mujer que lo reclamaba como el padre de su hijo y el hijo de Lori (si lo hubiera) considerado como el undécimo hijo de él.

También te puede interesar: Miss Universo 2019: Steve Harvey es DESTROZADO en Twitter por Miss Colombia

El padre de Lori no había dicho mucho sobre el tema. La madre de Lori la “entrenó” para salir con atletas y raperos en particular. P. Diggy, el famoso rapero, estuvo conectado con ella hace algunos años. No sabemos si este zumbido suena a verdad, o es falso. Les daremos confirmación pronto.