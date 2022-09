Lorenzo Méndez toma el metro con su novia; le recuerdan los lujos de Chiquis

El video del cantante en el metro de Nueva York han dividido opiniones en las redes sociales.

Hace unos días te dimos a conocer que Lorenzo Méndez fue captado viajando en el metro de Nueva York junto a su nueva novia, quien responde al nombre de Jennifer, tiene 36 años de edad, es originaria de Texas y que mantiene una vida alejada de la fama y los reflectores.

Sin embargo, el cantante y ex vocalista de La Original Banda El Limón no esperaba que fuera duramente criticado por algunos cibernautas, quienes al ver que estaba viajando en el metro de NY le recordaron el lujoso estilo de vida que gozó cuando era esposo de Chiquis Rivera.

“De andar en autos lujosos a viajar en metro, que cambio”, “La nueva novia anda toda fodonga, nada que ver con Chiquis”, “Se nota que Chiquis era la del dinero, al pobre no le quedó nada”, y “No se mira muy feliz, que lástima por él” son algunas de las críticas que se leen en el video viral, mismo que ya figura entre las principales noticias de la farándula latina.

Defienden a Lorenzo Méndez de las críticas

Cibernautas salieron en defensa del cantante, quien está siendo duramente criticado por andar en metro con su nueva novia.

No obstante, algunos cibernautas no dudaron en defender al cantante y aseguraron que andar en metro no es malo. Incluso, hubo quien mencionó que hay otros famosos que también se dejan ver en estos medios de transporte y que hasta se emocionan por ello, tal y como ocurrió con Danna Paola.

“Bueno, yo veo algo normal, sencillo, bonito y humilde”, “Todo el mundo coje el tren en Nueva York, ricos y pobres”, “Para eso es el metro, para usarlo” y “Él que coja el tren no lo va a hacer ni más ni menos famosos”, fueron los argumentos con el que defendieron a Lorenzo Méndez en Instagram.

¿Quién es el novio de Chiquis Rivera?

Tras un fallido matrimonio, la cantante se da una nueva oportunidad en el amor con Emilio Sánchez.

El nuevo novio de Chiquis Rivera se llama Emilio Sánchez, tiene 29 años de edad y se ejerce como fotógrafo profesional de diversas celebridades. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, él presume su trabajo en su cuenta de Instagram, en donde tiene más de 142 mil seguidores.

