Lorenzo Méndez responde a los rumores de que golpeó a su ex Chiquis Rivera

La separación de los cantantes Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera sigue dando de qué hablar. Y es que toda la polémica continúa después de que Johnny López Rivera, hermano menor de Chiquis, aseguró que Lorenzo sí llegó a golpear a su aún esposa.

Aunque Janney Marín Rivera (nombre real de Chiquis) aún no ha dado su versión sobre la fuerte confesión de Johnny, ahora ha sido el mismo Lorenzo quien ha decidido responder para defenderse, y afirmar que él nunca ha golpeado a una mujer.

De acuerdo con una entrevista que el cantante estadounidense de 34 años ofreció al programa “Suelta la Sopa”, él aseveró que ese tipo de acusaciones en su contra siempre se las toma en serio.

Johnny López, hermano de Chiquis ha sido quien confirmó que él vió cuando Lorenzo agredió a su famosa hermana/Foto: Telemundo

“Ese tipo de cosas las tomo muy en serio, tengo una hija, tengo una madre que ven las noticias y ven este tipo de cosas, se está arreglando internamente, no quisiera hacer un ped$...”, comentó el vocalista de La Original Banda el Limón.

Lorenzo Mendez no le pedirá a Chiquis que aclare el asunto

En medio de un proceso de divorcio bastante escandaloso después de solo un año de matrimonio, Lorenzo confesó que él no le ha pedido a Chiquis Rivera que aclare las terribles declaraciones que hizo su hermano menor.

“No le he pedido nada a nadie, si se vuelve un circo, yo no soy un payaso, yo vengo a trabajar, vengo a hacer lo mío, le mando un abrazo a toda la familia Rivera”, afirmó el intérprete. Sin embargo, Lorenzo Méndez reiteró que nunca ha agredido a ninguna mujer:

“No he golpeado a ninguna mujer en mi vida, gracias”.

Mientras tanto, el público sigue esperando la declaración de la hija mayor de la fallecida Jenni Rivera a esta polémica; además, aún no está claro cuáles fueron los verdaderos motivos por los que el matrimonio decidió comenzar el proceso de divorcio.

¿Crees que Lorenzo Méndez en realidad agredió de otra manera a Chiquis Rivera? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

