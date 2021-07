Lorenzo Méndez es captado en Las Vegas muy cariñoso con su nueva conquista.

Lorenzo Méndez ha sido captado con una nueva conquista, esto a pesar de que todavía no ha firmado el divorcio con Chiquis Rivera, sin embargo, se presume que ya comenzó a rehacer su vida.

El cantante sigue dando de qué hablar, pues, aunque no ha finalizado su divorcio con la intérprete de banda, Chiquis Rivera, ya anda de romance con una misteriosa mujer.

Lorenzo Méndez fue captado en Las Vegas, Estados Unidos, en compañía de una joven mujer que se rumora es su nueva amante, de acuerdo con información revelada en el programa “Suelta la Sopa”.

¿Lorenzo Méndez tiene un nuevo romance?

Mediante unos videos compartidos en el citado programa, el intérprete de regional mexicano es visto en compañía de una misteriosa mujer rubia a quien llevó a cenar a un lujoso restaurante. En las imágenes se puede ver a Lorenzo Méndez mostrándose sumamente cariñoso con la joven, mientras la abraza y le pega unos tremendos besos.

La Verdad Noticias informa que, cuando el cantante fue interceptado por las cámaras, él se negó a dar más detalles sobre la mujer que lo acompañó al elegante restaurant en Las Vegas: “No, porque luego me la agarran”, confesó Méndez.

“Uno anda solo, ya no lo quieren, ya mi esposa anda con otra persona”, dijo ante las cámaras de Suelta la Sopa. Incluso comenzó a bromear respecto a su romance con la joven mujer y declaró: “Ando de romance ahorita. Tenemos cuatro meses de andar juntos ahorita”, señaló.

Lorenzo Méndez publica foto con su amante

Es de mencionar que recientemente, Lorenzo Méndez publicó una fotografía en sus redes sociales, en donde se le observa disfrutando en compañía de una mujer a quien no se le ve el rostro, pero acompañada del texto:

“Los medios preguntan y preguntan cómo me va de solista, y que cómo está mi corazón… Todo lo que deben saber es que no estoy durmiendo solo y no me estoy saltando ninguna comida”, lo que generó la polémica en relación a su nueva amante.

Paralelamente, su expareja, Chiquis Rivera sostiene un romance con el fotógrafo Emilio Sánchez, con quien se ha dejado ver en diversas ocasiones bastante contenta y enamorada.

