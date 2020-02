Foto: Lorenzo Lazo, viudo de Edith González es acusado de discriminar a las mujeres/Foto: El dictamen

Lorenzo Lazo Margáin de 66 años es un economista reconocido de México que estuvo casado durante muchos años con la fallecida actriz Edith González. El economista que actualmente labora en el despacho jurídico Alemán Velasco, perteneciente a uno de los hijos del ex presidente de México Miguel Alemán Valdés.

El viudo de Edith González se había ganado el respeto de la gente y los medios de comunicación por ser un fiel soporte para la actriz durante todo el tiempo que padeció el cáncer que la llevó a la muerte. Por lo cual, Lorenzo Lazo era considerado un caballero, sin embargo, esta reputación del economista podría cambiar radicalmente.

De acuerdo con la revista TV Notas, una mujer de 25 años llamada Daniela Baica, denunció al economista Lorenzo Lazo por haberla discriminado por su físico y su discapacidad. Según la declaración de la joven, el economista la ofendió y humilló.

Lorenzo Lazo presuntamente discriminó a una mujer por ser gorda

La joven Daniela Baica que llegó a ser conocida de Edith González, relató que conoció al economista durante una subasta de pinturas que Lorenzo Lazo realizó en honor a su fallecida esposa. Durante el evento, Daniel y Lorenzo platicaron y según la denunciante, el economista no se dio cuenta de la discapacidad motriz que tenía y de su sobrepeso; por lo cual mostró interés en ella e intercambiaron números de teléfono.

La denunciante que tiene poca movilidad en una de sus piernas, explicó que un tiempo después de ese evento, ellos se citaron en un hotel para que él le realizara una sesión de fotos, ya que de acuerdo con Baica, ella alguna vez fue modelo y quería tener esas fotos para su uso personal, y Lorenzo Lazo se dedica a la fotografía como hobby.

Foto: Daniela Baica acudió a denunciar a Lorenzo Lazo al Conapred/ Foto: TV Notas

Aunque la mujer le recordó al economista que ella padecía de sobrepeso, él pareció no importarte. Incluso se cree que si ella no hubiera tenido sobrepeso, el economista hubiera tenido una aventura con la joven, ya que la sesión de fotos iba a ser con poca ropa. Sin embargo, cuando Daniela llegó al lugar, se llevó la sorpresa de que Lorenzo Lazo no sólo la rechazó para fotografiar, sino que también se avergonzó de estar con ella y la humilló.

“Fue horrible. Llegué a un hotel en Polanco que él escogió y, al verme, me dijo que mejor fuéramos a la cafetería. En cuanto nos sentamos me dijo: ‘No sé si hacerte las fotos porque me das asco, mucho asco, eres muy gorda’”, declaró Daniela Baica a la revista TV Notas.

Daniela Baica puso en riesgo su vida después de los insultos de Lorenzo Lazo

La mujer que denunció a Lorenzo Lazo ante la Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), afirmó que su salud estuvo en riesgo luego del encuentro con el economista. Daniela Baica reveló que cuando Lorenzo presuntamente la comenzó a insultar ella trató de defenderse:

“Le dije que me respetara, que yo lo había buscado con buenas intenciones, pero él siguió ofendiéndome, me dijo: ‘Eres una discapacitada y para mí eso es muy asqueroso... La gente que no es perfecta es una basura’”.

“Obvio me hizo sentir mal y me quise ir del lugar, pero cuando me levanté me dijo: ‘No te levantes, me da mucha pena que te vean’. Me hizo sentir como basura, y más porque yo incluso le había comprado un perfume y un cuadro para regalárselos. Pero imagina mi sorpresa”.

De este modo, la joven de 25 años dijo que posterior al encuentro se sintió muy mal, por lo cual tuvo que acudir al hospital, donde sufrió un desmayo. Los enfermeros al no saber los datos de Daniela, decidieron entrar al teléfono celular de la joven y llamaron al número de Lorenzo, por ser un chat de Whatsapp reciente. De acuerdo con Baica, el economista les dijo a los enfermeros que no la atendieran ya que no valía la pena.

Daniela Baica asegura que ella no quiere fama con esta denuncia pública, y que solamente quiere que Lorenzo Lazo se disculpe públicamente por haberla discriminado; asimismo, declaró que si algo le llegara a pasar, el culpable sería el economista.

