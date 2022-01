Lorena de la Garza dejó a su novio ¿Por bisexual y tener Only fans?

Lorena Garza dejó a su novio ¿Por bisexual y tener Only fans

Lorena de la Garza es una de las reconocidas actrices y comediantes mexicanas que recientemente abordó escandalosos comentarios sobre su expareja, Fernando Vega, durante una entrevista para el programa “Sale el Sol”.

En esta ocasión la actriz decidió sincerarse y confesó que su amor por él permanece vigente y no se limitó y brindó diversos elogios a su excompañero, por lo que recalcó que posee un "corazón precioso".

“Fue una relación breve, pero muy bonita, lo adoro con todo mi corazón, de verdad lo quiero mucho”.

La carismática Lorena de la Garza también agregó que fue una relación que no debió de haber terminado: “Fue una tontería y desafortunadamente fue de parte de él, él se equivocó, pero ojalá que recapitule porque de verdad yo lo adoro con todo mi corazón, confieso abiertamente ante las cámaras”.

“Estoy muy enamorada de él porque tiene un corazón precioso”.

Lorena de la Garza defiende a su exnovio

Por si fuera poco, después de los rumores circulando en las redes sobre si Fernando Vega sólo utilizó a Lorena de la Garza por su fama y su intención de mantener oculta sus preferencias sexuales, la artista de 47 años decidió romper el silencio.

“Se decía que él se estaba aprovechando por el rollo de la cuestión de la fama, yo no me considero una persona famosa”.

La comediante Lorena de la Garza explicó que se considera una persona conocida y asegura que su ex no la utilizó en los más mínimo. Asimismo, aprovechó la oportunidad para referirse a Vega con nada más que comentarios positivos, por lo que aclaró que su relación era "joven" y aplaudió su caballerosidad.

La actriz se mostró indiferente frente a la bisexualidad de su ex

La actriz reconocida por sus apariciones en el programa "La Hora Pico" aseguró su indiferencia al respecto a los rumores sobre las preferencias sexuales de Fernando Vega, además dio a conocer que la situación ya la había conversado con el especialista en fitness.

“Bisexual, pansexual, trisexual, homosexual, a mí eso no me importa, a mí lo único que me importa de las personas es su corazón y quienes son”.

Pero eso no fue todo, pues también agregó: “Y por supuesto que yo sabía perfectamente bien que él es bisexual antes de empezar la relación él me lo dijo, y lo hablamos, se platicó, y tal, para adelante”.

Cabe destacar que la carismática Lorena de la Garza se refirió al actor como una persona con mentalidad abierta, por lo que al abordar el tema de Onlyfans, no mostró incomodidad alguna: “Tenía abierta una página de Only Fans que no la ha tenido activa desde el año pasado, también lo sabía, no tengo problema, él es argentino, tiene una mentalidad muy abierta”.

