Lorena Herrera también fue acosada sexualmente por un productor

Esta semana se destapó que así como en Estados Unidos, en México varias actrices han sufrido de acoso y abuso sexual y todo a la denuncia que hizo Karla Souza con la periodista mexicana Carmen Aristegui para CNN noticias; tras esto varias actrices han roto el silencio y una de ellas es Lorena Herrera quien confesó que fue víctima de acoso sexual.

La cantante y actriz, Lorena Herrera de 51 años de edad, confesó que al inicio de su carrera en el cine también padeció este tipo de agresiones por parte de un productor.

“Sí, yo tuve también una experiencia de acoso sexual. Estoy recordando ahora un momento muy desagradable, el cual no quiero recordarlo y sí se siente uno que no sabe que hacer; sobre todo cuando estás empezando”, dijo la cantante durante un evento en la Ciudad de México.

Afirmando que la situación que padeció nunca llegó a instancias más graves, como fue el caso de la actriz Karla Souza, Herrera destacó:

Durante la entrevista también dejó ver que ella realmente ya no recordaba ese desagradable momento y fue el ver lo que hizo Karla Souza lo que refrescó su memoria.

“Ya ni me acordaba, con lo de Karla me acordé ahorita. (…) Me parece terrible. No entiendo en qué momento, cómo puede suceder que alguien te viole”, agregó.