Lorena Herrera se burla de Ninel Conde, dice que solo tiene un éxito musical

Lorena Herrera arremete contra Ninel Conde

Lorena Herrera no se midió en cuanto le preguntaron sobre si podría realizar un dueto musical con Ninel Conde, quién durante varios años ha sido considerada como su enemiga número 1.

La también actriz recientemente promocionó su nuevo sencillo musical, el cuál aseguro será todo un éxito debido al cariño que el público la ha arropado durante los últimos años.

Por tal motivo indicó que pese a que Ninel Conde encienda las redes sociales con su figura, en cuanto a la industria musical ésta solo tiene un éxito.

Lorena Herrera recientemente presentó ante los medios su nuevo tema musical, "Con nadie más" y sobre si haría la colaboración con la intérprete de bombón asesino, simplemente se limitó a bromear al respecto.

"Ay, por el amor de Dios, que se me haga por favor. Al fin tener un éxito yo como cantante. Ella y yo sería fantástico, ¡qué bonito!", bromeó.

Sobre si Ninel se tomaría las declaraciones como una declaración de guerra, la guapa actriz aseguró que ella es consciente que vive de un solo tema.

"No (se va a molestar), porque es como si yo me molestara porque dijeran de mí que no soy la gran cantante, yo misma lo digo. Uno no tiene que enojarse porque alguien te diga tus verdades. No, si estás gorda y alguien te dice que estás gorda, pues es que estás gorda y tú sabes que estás gorda porque te va a molestar", dijo.

Finalmente aseguró que sus comentarios no son para generar polémica ni rivalidad con Ninel, sino simplemente para dejar en claro que ella tiene más éxitos en la música.

¿Cuántos años tiene Ninel?

Ninel Herrera Conde nació un 29 de septiembre de 1976 en Toluca, por lo que a este 2022 tiene 45 años de edad.

Apodada "Bombón Asesino", durante su trayectoria artística ha participado en un puñado de telenovelas exitosas, siendo su papel de "Alma Rey" en Rebelde el más reconocido.

Ninel Conde incluso en la actualidad ha debutado en la industria del contenido para adultos en la plataforma de Only Fans, donde por cierto es una de las mejores pagadas.

