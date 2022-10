Lorena Herrera revela la razón por la que Maribel Guardia no está en Siempre Reinas

Lorena Herrera está ahora en con mucha exposición al mundo del espectáculo tras sus apariciones en el reality show MasterChef y en la más reciente producción de Netflix Siempre Reinas, es por eso que se ha colocado como una de las favoritas de esta última temporada, sin emb

El proyecto protagonizado por Lorena Herrera, Sylvia Pasquel, Laura Zapata y Lucía Mendez ha dado de qué hablar últimamente debido a lo íntimo de sus revelaciones.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, Lorena Herrera ha arremetido contra quien dice que es una mujer trans, rumor que ha corrido a lo largo de los años, sin embargo ahora ha hecho una revelación con respecto al show de Netflix

Esta es la razón por la que Maribel Guardia no está en Siempre Reinas

El pasado domingo 2 de octubre el programa Siempre Reinas se estrenó a través de Netflix teniendo gran aceptación por el público mexicano y lo que llamó la atención es que las cuatro protagonistas platicaron de todo.

Es por eso que desde aquel momento se han dado a conocer diferentes detalles sobre la participación de sus protagonistas, la más escandalosa ha sido Lucía Méndez a quien muchos han tachado de déspota, e incluso Laura Zapata ha dicho que no volverá a trabajar con ella.

Sin embargo ahora se han dado más detalles pues según Lorena Herrera, Maribel Guardia estaba contemplada para el proyecto y que incluso esa fue la razón por la que ella aceptó estar en él, pues le lleva muchos años a otras de las protagonistas.

Sin embargo Maribel no pudo estar en el proyecto de Netflix debido a que ya tenía varios compromisos laborales que tenía que cumplir, pues se encontraba grabando Corona de Lágrimas 2 y a punta de integrarse a la obra de teatro Lagunilla mi barrio.

Este fue el motivo por el que no pudo participar.

¿Qué edad tiene Lorena Herrera?

La bella actriz tiene actualmente 55 años

Lorena Herrera de la Vega es una actriz y modelo mexicana nacida en Mazatlán, Sinaloa el 18 de febrero de 1967 por lo que actualmente cuenta con 55 años de edad.

Lorena inició su carrera como modelo participando en concursos de belleza junto a Cristina Villaseñor por lo que estuvo en The Look OF The Year, Miss Bikini International y Señorita Univision

Además de esto se ha dedicado a la actuación donde ha tenido participación en 56 películas, entre las que figuran Cocaína, El Arrecife de los alacranes, El abrigo de Mink, Muerte Ciega, La fichera más rápida del oeste o Traición Perseguida.

