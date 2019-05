Lorena Herrera regresa fuerte a la Televisión (Exclusiva)

“Estrenando el lunes a las 8:30 de la noche el nuevo reality de Televisa se llama inseparables y son 12 parejas conviviendo en una misma casa, habrá retos actividades no se lo pueden perder”, nos comentó Lorena Herrera quien fue invitada de honor a la celebración del aniversario del Hotel Breathless.

Lorena Herrera / Foto: Ángel Balán

Lorena se ha vuelto una de las figuras más activas de las redes sociales en donde convive con su público “Pues contenta de tener gente que le interesa lo que hago y lo que subo, ya no solo hay medios tradicionales, también por medio de tus redes, y los comentarios que me llegan son comentarios muy lindos”, dijo.

De igual forma nos comentó porque no participó en La Más Draga 2 “Yo estaba grabando ‘Un Poquito Tuyo’, y terminando de grabar esta telenovela que fue muy demandante, yo me venía de vacaciones a la Riviera, pues ya había planeado mis vacaciones, terminando salió el nuevo reality ‘Inseparables’”.

Los inseparables

También nos comentó de su regreso a las telenovelas; “Increíble estoy feliz con el personaje de Catalina, ‘Un Poquito Tuyo’ está al aire a través de Imagen Televisión, hace una semana estrenamos por Telemundo y estamos en primer lugar de raiting”, nos comentó feliz y radiante.

“Bien agradecida de esta gente porque está retomando las historias blancas de antes, que no son aburridas, cosas que ya no pasan ahora, no hay una historia que una a las parejas o a las familias, las historias de hoy que tratan de narcotráfico no es algo que vas a ver con tus hijos”, comentó respecto a su nuevo proyecto.

