Lorena Herrera nunca tuvo hijos; por este motivo

Lorena Herrera, es sin duda una de las mujeres más guapas del mundo del espectáculo, gracias a los diferentes outfits con los que siempre se ha dejado ver dentro y fuera de la pantalla, con los cuales ha dejado con la boca abierta a más uno de sus miles de seguidores.

Sin embargo no podemos dejar de mencionar su increíble talento para la actuación, mismo que la ha llevado a formar parte de diferentes proyectos televisivos, como lo han sido las telenovelas “Muchachitas”, “Dos mujeres, un camino” y “Amy la niña de la mochila azul” por mencionar algunos.

No obstante, la artista muy pocas veces ha hablado sobre su vida privada pues en varias entrevistas que se le han realizado ha preferido hablar sobre su trabajo, por tal motivo el día de hoy en La Verdad Noticias te compartimos un dato sobre la talentosa cantante Lorena Herrera, que seguramente no conocías.

La revelación de Lorena Herrera en el reality “Siempre Reinas”

Lorena Herrera en el reality "Siempre Reinas"

En el reality show “Siempre Reinas” transmitido por la plataforma de streaming Netflix, pudimos ser testigos de algunos secretos de las cuatro protagonistas, mismas que son consideradas grandes estrellas de México, tales como Laura Zapata, Sylvia Pasquel y Lucía Méndez.

Cabe mencionar que en uno de los capítulos, Lorena Herrera abrió su corazón para revelar la razón por la que nunca tuvo hijos, motivo por el cual declaró que su trabajo es demasiado absorbente por lo que decidió no convertirse en madre, ya que no podría estar con ellos en gran parte de su día y no habría permitido que los creciera una nana.

¿Qué pasó con Lorena Herrera?

Lorena Herrera en "MasterChef Celebrity"

Como muchos sabrán, Lorena Herrera actualmente forma parte del reality de cocina más importante de México llamado “MasterChef Celebrity”, junto a Mauricio Mancera, Ricardo Peralta, Arturo López Gavito, Talina Fernández y Alejandra Ávalos, entre otros.

En este sentido, cabe recalcar que no pudo asistir a uno de los programas porque se contagió de COVID, por lo que tuvo que permanecer aislada unos días.

