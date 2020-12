Lorena Herrera luce muy sexy con su nuevo look ¡Parece una Barbie!

Lorena Herrera estrena look y luce más SEXY que nunca

Considerada como una de las celebridades más guapas y vanidosas del medio artístico mexicano, Lorena Herrera ha causado gran furor en redes sociales al presumir su nuevo look, el cual le ha permitido lucir más sexy que nunca, detalle que ha fascinado a más de un caballero.

Por mucho tiempo hemos visto a Lorena Herrera lucir una larga y ondulada melena rubia, la cual se ha convertido en su sello personal, pero todo parece indicar que la actriz y cantante ha decidido en esta cuarentena adoptar un look que no usaba desde que tenía 18 años.

La actriz de 53 años sorprendió a sus más de 349 mil seguidores en Instagram al mostrarse con un corte de cabello a la altura de los hombros, esto con la finalidad de renovar su imagen y de paso ayudar a que su melena pueda crecer de manera saludable.

Lorena Herrera sorprendió al adoptar un look que utilizó cuando tenía 18 años.

Lorena Herrera presume su nuevo look en Instagram

La ex conductora de ‘La Más Draga’ presentó su nuevo look en Instagram con un emotivo mensaje, en el cual comparaba los cambios que sufre el cabello con la personalidad humana, terminando con una reflexión que logró fascinar a todos sus fieles fanáticos.

“#Martes de cambio de look. Desde que tenía 18 años no me cortaba el cabello tan corto y a veces usaba peluca para lograr ese look ¿Les gusta? El cabello, es una de las mejores herramientas que tenemos para cambiar.. Te lo pintas, lo cortas, lo rizas, extensiones, peluca, lo alacias, un peinado y listo el cambio. ¡Ojalá cambiar interiormente fuera tan fácil!”, escribió Lorena Herrera en sus redes.

Te recomendamos leer: Lorena Herrera PRESUME nuevo imagen en Instagram con sexy baile

Lorena Herrera recibió piropos de sus fieles fanáticos en Instagram.

La fotografía con la que Lorena Herrera presume su nuevo look en Instagram ha logrado superar los 24 mil likes y en la sección de comentarios es posible leer cientos de piropos que la intérprete de ‘Tócame’ ha recibido por parte de sus fanáticos, e incluso hay quienes la comparan con una muñeca barbie de lo guapa que quedó.

¿Qué te pareció el nuevo look de Lorena Herrera? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

¿Sabes cuándo podrás vacunarte contra el COVID-19? Síguenos en Google News y mantente informado.

Fotografías: Instagram