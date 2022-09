Lorena Herrera intimida a pequeño asistente en MasterChef Celebrity

Lorena Herrera intimida a su pequeño asistente en MasterChef Junior

Lorena Herrera es una bella actriz y cantante que junto a Marcelo Lara les tocó cocinar con Abel, uno de los participantes de MasterChef Junior, pero el pequeño les tuvo que describir su platillo, el cual era mole con poblano, pero había varios ingredientes que les faltaban.

Sus compañeros notaban que Abel no interactuaba mucho con Lorena y Marcelo, incluso insinuaron que él no quería trabajar con la actriz, por lo que Lorena Herrera se vio presionada, pues quedó dudosa si su platillo llevaba chocolate o no, por lo que los jueces les permitieron a los equipos probar el platillo.

Por otro lado, quien se mostró muy seguro a la hora de cocinar en MasterChef Junior, fue Alan, quien realizó un encacahuatado con Arturo López Gavito y Francisco Gattorno y tomó la batuta desde el inicio.

Mejores platillos del primer reto en MasterChef Junior

Invitados de MasterChef Junior

Las celebridades salieron de su zona de confort, pues a pesar de hacer platillos sencillos, tuvieron que colocarle sus toques hogareños, es por eso que la chef Betty Vázquez quedó encantada con la hamburguesa que realizó Ricardo Peralta, pues realizó un bollo casero.

El ganador del reto fue Ricardo Peralta, quien cocinó una hamburguesa para Marcelo Lara y subió al balcón; pro los mejores platillos fueron:

Pedro Moreno cocinó para Margarita ‘la diosa de la cumbia’ yuca tostada

Mauricio Mancera realizó el platillo de infancia de Talina Fernández

Carlos Eduardo Rico hizo arroz con huevos tibios y un dulce de cajeta para Pedro Moreno

Margarita cocinó sopa de papa con tacos de cáscara de papa para Carlos Eduardo Rico

Esto los hizo merecedores de subir al balcón y evitar el reto de eliminación.

¿Cuáles fueron los peores platillos?

Masterchef Celebrity

Se ha destacado que en este primer reto los peores platillos han sido el que realizó Alan Ibarra que preparó un arroz con leche para Alejandra Toussaint, lo que lo llevó directamente a reto de eliminación en MasterChef Junior.

