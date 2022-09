Lorena Herrera fue rechazada por este famoso futbolista

Lorena Herrera es sin dudas una de las famosas del medio del espectáculo más hermosas de la farándula mexicana, y es por ello que incluso ha incursionado en el modelaje y ha sacado calendarios.

Ahora podemos verla en MasterChef Celebrity, pero hace algunos ayeres era una de las famosas más cotizadas por su belleza, pero ¿qué pasaría si te dijeramos que hubo un futbolista que la rechazó?

Antes de ser castigada en la cocina más famosa de México, información que te trajimos en La Verdad Noticias, Lorena triunfaba en la televisión, la música y el modelaje.

Este es el futbolista que rechazó a Lorena Herrera

La participante de MasterChef Celebrity contó que hubo una época en la cuál frecuentaba el famoso Bar Bar de Acapulco todos los domingos pues estaba en búsqueda de la amor.

En una de sus muchas visitas a ese lugar, Lorena Herrrera se percató que otro de los famosos que iba ahí era Braulio Luna, hoy exfutbolista de América y Pumas y que ella quedó encantada.

"Iba a un antro, al Bar Bar, todos los domingos. Había terminado con el galán y sí, andaba en busca del amor. Entonces, este tipo estaba al lado siempre. Estaba horrendo, pero había química y me fascinaba", dijo.

Con el futbolista en la mira asistió durante más de dos meses en al bar para intentar algo con él, por lo que en una ocasión pidió la mesa que se encontraba a lado de la de Luna con la esperanza de que él se acercara hacia ella.

"Iba al siguiente domingo y pedía esa mesa para sentarme al lado. Y yo bueno, que se acerque. Me veía, nunca se acercaba. Pasaron dos meses y yo pedía esa mesa, dije, 'no, no puede ser esto (que no se acerque)", agregó.

Debido a que el futbolista nunca se acercó fue ella la que decidió dar el primer paso y se llevó una gran sorpresa, ella también le gustaba a Braulio Luna, por lo que le pidió su teléfono para llamarla, pero nunca lo hizo.

Esta confesión fue hecha en el programa Miembros al Aire, donde El Burro Van Rankin salió en defensa del futbolista afirmando de que aunque era un galán Braulio era muy penoso, así que probablemente por eso no llamó.

Te puede interesar: Lorena Herrera intimida a pequeño asistente en MasterChef Celebrity

¿Quién es Braulio Luna?

Braulio Luna fue el futbolista que le dijo que no a Lorena Herrera

Braulio Luna fue un futbolista profesional mejor conocido por su paso en el equipo América donde fungió como mediocampista, nació en la CDMX el 8 de septiembre de 1974 y actualmente se desempeña como comentarista en Televisa Deportes.

Durante su paso en el futbol mexicano fue campeón con el América de la copa de Gigantes de la Concacaf, además de ser seleccionado nacional y miembro del equipo que ganó la Copa Oro de 1998.

En su carrera anotó un total de 88 goles y jugó para equipos como el San Luis, Pumas, Necaxa, Pachuca, Tecos y Veracruz.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram