Lorena Herrera explota contra Raúl Araiza y lo deja en ridículo ¡Escándalo!

Lorena Herrera regaña a Raúl Araiza en el programa

Lorena Herrera una de las sensuales actrices de la pantalla chica, se volvió tendencia en las redes sociales luego de protagonizar un momento intenso durante su participación en el programa "Hoy" de Televisa, pues la famosa dejó en ridículo al presentador Raúl Araiza.

Todo surgió en una de las entretenidas secciones del matutino, pues como parte de la dinámica "¿A dónde voy?", los conductores e invitados formaron sus respectivos equipos para adivinar las palabras a través de mímica, pero cuando llegó el turno de la famosa y "El Negro" Araiza sucedió un momento incómodo.

Cuando el conductor Raúl Araiza le tocó adivinar las palabras, no supo contestar la última pregunta, por lo que el enojo de Lorena Herrera no se hizo esperar, incluso la actriz dijo una grosería en plena transmisión del programa de Televisa, pues no le pareció haber fallado en la dinámica.

Lorena Herrera deja en ridículo a Raúl Araiza

A través del video que fue compartido en la cuenta de YouTube del programa "Hoy", se puede apreciar lo que pasó con Lorena Herrera y Raúl Araiza, pues al principio de la actividad, la famosa causó revuelo por la forma en la que regañó al conductor de Televisa.

Y es que también volvió a suceder lo mismo en el minuto 2: 56 del video, donde se observa a la famosa furiosa porque el presentador no supo adivinar el lugar que ella le estaba diciendo, por lo que la actriz se enojó y realizó diversos gestos, aunque todo fue parte de una broma, ya que la famosa comenzó a reírse.

A pesar que en ciertos momentos Lorena Herrera perdió la paciencia con el conductor Raúl Araiza, los internautas se divirtieron con las reacciones de la actriz, incluso algunos usuarios comentaron que les agradaría ver a la famosa en el programa de Televisa. ¿Crees que se una al matutino?