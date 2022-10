Lorena Herrera exhibe exigencias de Lucía Méndez: "Yo ya no soy una artista"

Lorena Herrera, quien saltó a la fama por darse a conocer en las telenovelas y por su espectacular figura, ha llamado la atención en los últimos días debido a su participación en el reality "Siempre reinas". Recientemente utilizó su perfil de Instagram para compartir una de las escenas con Lucía Méndez.

Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? En La Verdad Noticias te compartimos los detalles, pues luego de una cena que tuvieron las famosas para ponerse de acuerdo para grabar una canción no llegaron a un acuerdo, y surgió un conflicto entre Méndez, Herrera, Laura Zapata y Sylvia Pasquel.

Tras lo ocurrido, Lucía se citó con la actriz para hablar de lo que pasó en esa cena, motivo por el cual Herrera recurrió a sus redes sociales para exhibir las exigencias de "la diva", quien le comentó que ella es una empresaria y que se basa en estadísticas, además criticó la carrera de sus compañeras.

Lorena Herrera exhibió a Lucía Méndez

En el video Méndez le comentó que fue muy desagradable la cena, y sobre todo por cómo reaccionaron sus compañeras: "Yo soy muy empresaria, yo ya no soy un artista. Y yo creí que me iban a entender el hecho de poder enseñar logísticas, o sea estadísticas...No es vanidad". Expresó.

"Tengo un color de voz que vende". Dijo Lucía.

De igual forma la famosa le dijo a Lorena que tiene más de 40 hits en su carrera: "Me enfrento a dos personas que de alguna manera, noto que su carrera musical para Sylvia no existe, y para Laura lo toma en ocasiones, yo no". Comentó.

Por su parte, los usuarios reaccionaron a los comentarios de Lucía: "¿Qué tendrá que ver logística con estadística?", "Que mujer tan odiosa", "Más inventada la tía Lucía no puede ser", "Si no vas a ser una buena empresaria, llamalé a Verónica Castro", "Qué difícil la Méndez". Fueron algunos comentarios.

¿Qué pasó con Lorena Herrera?

La actriz es parte de MasterChef Celebrity

Cabe mencionar que la actriz Lorena Herrera se encuentra participando en "MasterChef Celebrity", aunque su regreso al programa llamó la atención de los usuarios, ya que se presentó en la cocina más famosa de México usando lentes de sol; comentó que por algo que le pasó en sus ojos.

