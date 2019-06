Lorena Herrera arremete contra Televisa por mentir en ‘Inseparables’ (EXCLUSIVA)

Ángel Balán: Hola querida ¿cómo estás?, anoche vimos el capítulo de ‘Inseparables’ y no esperábamos tu expulsión, cuéntanos qué pasó.

Lorena Herrera: Fíjate que nosotros tampoco lo esperábamos, y lo que se vio no fue lo que realmente pasó, gracias por darme la oportunidad de contar mi versión. Editaron todo de tal forma que perjudicó a los participantes.

La actriz y amiga de La Verdad, nos contó que se sintió muy triste en cuanto vio el capítulo editado, que se alteró la realidad, ya que salió en el capítulo de una forma en la cual parecería que Lorena se enojó porque le tocó por tercera vez la cabaña.

Lorena: Yo no hice el berrinche por que me tocara la cabaña, yo lo acepté, aunque si se me hizo injusto que de 12 parejas en la casa Roberto y yo nos tocó tres ciclos allí.

Lorena Herrera nos contó los detalles de la cabaña que no se vio en televisión.

Lorena: Al estar en la cabaña solo cabe un colchón, y pues uno debe de buscar un lugar donde poner las maletas, y encontrar un baño para higiene personal de una mujer, entonces yo encontré un cuarto y un baño donde ponía las maletas y me daba acceso a un baño y lo cerré, cuando regresé habían sacado todas mis maletas y mis artículos personales como mis calzones y mis toallas íntimas tirados en el piso.

Nos confesó Lorena Herrera, cosa que eventualmente la hizo enfurecer.

Ángel Balán: Esto fue lo que te molesto, no lo dudo...

Lorena: En el programa han cambiado las cosas y no las muestran como son, yo estaba molesta, por la poca consideración que tuvieron y estaba enojada y le dije al camarógrafo que no me grabara. Le pedí tres veces que no me grabara, pero no lo golpeé, empujé la cámara, reconozco que no actué de la mejor forma y le pido una disculpa, pero aclaró que a él no lo golpeé.

Lorena Herrera también nos comentó que la llevaron con engaños al programa ... No te pierdas la segunda parte de esta entrevista.

Actualmente Lorena Herrera lanzará su octavo sencillo llamado ‘Cardio’ y que se estrenará en las próximas semanas con un nuevo video musical.

