Lorena Herrera PRESUME nuevo look en Instagram con sexy baile (VIDEO)

Lorena Herrera una talentosa cantante y actriz mexicana se ha cansado de llevar el cabello hasta por debajo de la retaguardia, así lo presumió a sus más de 279 mil seguidores, donde ella logró celebrar su nuevo cambio de estilo, optando por uno más corto y rizado en cuestión de peinados.

Lo anterior acentúa más su bien proporcionada delantera, dejando ver su perfil mucho más definido, algo que fascinó a los fans, pues la cantante de “Los Pecados del Amor” lo vivió compartiendo sensuales movimientos que comprobaban su felicidad.

Algo que causó que los fans reaccionaron en los comentarios, fue que Herrera no estaba del todo segura si este era el largo correcto o si debía de dejarse el cabello más corto de lo que ya estaba, algo que rápidamente fue respondida y tal vez solucionó su duda, “Que guapa te ves y ya te hacía falta un cambio...luces preciosa y más sofisticada” es uno de los comentarios más extensos para la cantante.

Maribel Guardia dejó saber su opinión, la cual fue que Herrera se decidiera por el estilo corto, pero muchos otros de los más fieles seguidores de Lorena no estaban tan seguros, “Pues a mi en lo personal me gusta más el pelo largo , tienes infinidad de opciones , pero tú con esos lindos ojos y cara , los dos se te ven lindos ! Abrazo hermosa”, comentario que la misma cantante respondió en agradecimiento.

Parece ser que al final de todo, Herrera no está lista para un cambio definitivo, ya que mencionó que disfruta de hacerse todo tipo de peinados, y llevar la cabellera más corta no le permitiría hacerlo, ya que considera que de ese modo siempre se vería igual y no cambiaría mucho.

Lorena Herrera goza de un escultural cuerpo, con el que ya ha cautivado a más de la mitad de sus seguidores, a quienes invita a seguirla en sus conciertos y contenido exclusivo que publica en sus redes sociales, las curas de la cantante se hacen notar con frecuencia en las historias de su Instagram.

