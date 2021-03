Lorena Herrera: Ex de la famosa reveló que sufrió maltrato físico

En el programa "Ventaneando" de TV Azteca, Armando González conocido como "El muñeco" accedió a dar una entrevista para hablar sobre las situaciones que sucedieron cuando tuvo una relación sentimental con la actriz y cantante mexicana Lorena Herrera.

Durante la entrevista le cuestionaron sobre Eleazar N y Ricardo N, pues en La Verdad Noticias te compartimos que el actor de televisión fue acusado por su ex novia por maltrato físico, mientras que Ricardo fue demandado por presunto abuso sexual.

Pero lo que causó todo un revuelo fue que el modelo y bailarín recordó que durante los primeros meses de su romance con la famosa Lorena Herrera, fue maltratado y golpeado no en una ocasión, sino en dos, pues así lo reveló para el programa de TV Azteca.

Ex de Lorena Herrera rompe el silencio

El bailarín comentó que fue hace algunos años cuando tuvo un romance con la actriz de telenovelas, en ese entonces ella estaba en el mejor momento de su carrera, pues su ex aseguró que todo el mundo la buscaba, pero sucedió algo inesperado, pues ella le dio dos cachetadas.

Ex de Lorena Herrera comparte un momento de su pasado

"Si he sido víctima de violencia". Comentó.

El ex de la actriz mencionó que le comentó a Herrera que no le volviera a dar otra cachetada pues la relación no iba a continuar, de igual forma dijo en la entrevista que su actual pareja también le ha dado dos cachetadas, también recordó algunas situaciones de su pasado.

Por su parte, también comentó que lamenta lo que ha pasado con los actores, pues él recordó que estuvo en el Reclusorio, aunque solo estuvo por dos días, pero aseguró que sabe lo que se siente estar en ese lugar, donde Eleazar N, lleva algunos meses.

Tras las declaraciones de "El Muñeco", Lorena Herrera no ha mencionado algo al respecto en su cuenta oficial de Instagram, aunque en una ocasión reveló a Eden Dorantes que fue violenta con algunas de sus ex parejas, pues tenía episodios de violencia.

