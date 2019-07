Lorena Cabrera, del grupo Tritton, una auténtica guerrera del rock

Lorena Cabrera, del grupo Trittón, una auténtica guerrera del rock

Lorena es una mujer sorprendente que ha tenido varias colaboraciones con bandas como Séptimo Ángel, Equinoxio Universal, Luzbel, Ocean Project y próximamente con Psicofonía; así como participaciones en discos tributo a Gamma Ray y Ángeles del Infierno.

En el año 2013 se integró a Tritton y grabó el primer álbum de la banda llamado "Face of madness", en el año 2015, para el lanzamiento del sencillo "Silence that Devil", la banda realizó una gira por Panamá con muy buen recibimiento del público. El segundo álbum "Rising Mess", lanzado el 11 de noviembre de 2018, fue ganador del premio “Disco Heavy del Año” en los Osmium Metal Awards 2019.

Lorena Cabrera estará en la capital de Yucatán para descargar exquisito heavy metal con su banda Tritton.

Lorena se ha ganado a sus seguidores por su gran energía, entrega y voz polifacética que transmite su pasión por la música, la que afirma siempre estuvo presente en su vida desde su infancia, cuando su padre ponía en el auto el disco del Submarino Amarillo de los Beatles, su madre prefería escuchar a los Carpenters, pero su mayor influencia fue con sus hermanos mayores que escuchaban rock de los 80's, The Cars, The Cure, David Bowie y algo de Metallica y Megadeth.

Comentó que su ingreso a Tritton fue algo curioso y fortuito que sucedió hace seis años, cuando invitada por una amiga acudió al cumpleaños del guitarrista de la banda, Enrique. “Salió a tema que les faltaba vocalista en Tritton; en un principio no pensé proponerme pues no cantaba metal en ese entonces, pero la semana siguiente fui a audición y me quedé en Tritton”.

Lorena está feliz de poder convivir con sus nuevos fans en la tierra de los mayas.

A Lorena Judas Priest simplemente le vuela la cabeza esos riffs y solos de guitarra, y la voz de Rob Halford son su inspiración, también le gusta la banda alemana Accept por su sonido crudo y directo, y disfruta del viaje musical lleno de virtuosismo y corazón con matices muy variados de bandas como Queen y Led Zeppelin.

Lorena tuvo alguna preparación en grupos corales de la escuela en primaria y secundaria, pero su carrera en el rock ha sido imitando a sus ídolos, aunque siempre trata de seguir aprendiendo y explorando nuevos matices con su voz.

Lorena será una de las figuras centrales del concierto Union Metal Night.

Aseguró que se lleva muy bien con sus compañeros del grupo, quienes la cuidan como si fuera su hermanita menor. “A veces me he encontrado con cierta incredulidad de parte de algunas personas , pues consideran que una mujer no tiene la fuerza o el carácter de cantar metal, sin embargo ha habido quienes se retractan de sus comentarios al escucharme y verme en vivo”. Además de que sus fans la tratan de maravilla.

Finalizó diciendo que participar en el Union Metal Night, este sábado 27 de julio en el Deorean Santuario Sonoro, es una nueva puerta para conocer de primera mano las propuestas musicales de sus amigos de Mérida, Atversus y Beyonder, además de ser una gran oportunidad para compartir con más gente la música de Tritton y llevarse gratas experiencias, así como conocer más lugares y todo gracias al rock.

Ricardo D. Pat