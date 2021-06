Lorde habla sobre Billie Eilish y el "escrutinio" de la fama adolescente.

Lorde ha revelado que estuvo previamente en contacto con la cantante Billie Eilish, con quien habló sobre la "experiencia específica" y el "escrutinio" de la fama adolescente. La cantautora neozelandesa, de 24 años, dijo en una nueva entrevista que ella y Eilish, de 19, se abrieron sobre las presiones de la vida joven en el centro de atención mediático.

Lorde, cuyo nombre real es Ella Yelich-O'Connor, le dijo a Annie Mac de BBC Radio 1: “Hemos enviado solo unos pequeños mensajes cuando era muy joven. Ella es tan, tan dulce. Solo hay un puñado de personas que entienden lo que es ser un adolescente y tener ese nivel de escrutinio en su cuerpo y su cerebro".

Ella continuó: “Obviamente [Billie Eilish es] bastante cercana a su familia, al igual que yo, lo cual creo que es realmente útil a esa edad en la que tu mundo está cambiando. Sí, quiero decir que la música es increíble. Simplemente está haciendo un buen trabajo".

¿Cuándo se lanzó el tercer álbum de Lorde?

El tercer álbum de Lorde "Solar Power" y su sencillo principal fue lanzado la semana pasada (10 de junio). Además de la noticia, la cantante dejó en shock a sus fanáticos pues Lorde lanzó su nuevo sencillo "Solar Power" y lo eliminó minutos después.

Desde entonces, ha compartido un nuevo video teaser para el álbum, titulado "Every perfect summer’s gotta take its flight", que presenta amplias tomas aéreas de un círculo de cultivo y una formación de playa que deletrean las letras "SP" (las iniciales de 'Solar Energía'). Actualmente, no se ha confirmado una fecha de lanzamiento para el registro.

¿Billie Eilish trabaja en un nuevo álbum?

Mientras tanto, según los informes, Billie Eilish está trabajando con la BBC antes del lanzamiento de su muy esperado nuevo álbum 'Happier Than Ever' el próximo mes.

La intérprete de Lost Cause, que hizo estallar las redes, está preparando el lanzamiento en julio del nuevo LP, que será la continuación de su álbum debut de 2019 ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?'.

En declaraciones a Music Week, el copresidente de Polydor, Tom March, dijo que la cantante Billie Eilish tiene "grandes planes con la BBC" para su segundo álbum, que se lanzará el 30 de julio.

