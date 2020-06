Lollapalooza 2020 de Chicago CANCELADO por pandemia de coronavirus ¡Confirmado!

Lollapalooza ha sido cancelado en su edición 2020, según anunció el martes el Departamento de Asuntos Culturales de Chicago (DCASE), esto debido a preocupaciones de COVID-19.

La ciudad ha cancelado todos los principales eventos de verano durante el Día del Trabajo, incluido el Chicago Air and Water Show y Taste of Chicago, pese a los esfuerzos por mantener las fechas originales de cada evento y concierto.

Se había programado que Lollapalooza 2020 se lleve a cabo en Grant Park del 20 de julio al 2 de agosto, pero los fanáticos no podrán asistir al evento debido a las preocupaciones de COVID-19.

DCASE dijo: "Lollapalooza 2020 honrará su tradición anual de verano al reunir a Chicago y al mundo, en torno a un vínculo común de comunidad, compromiso cívico y, por supuesto, música en vivo en un evento de transmisión en vivo de fin de semana del 30 de julio al 2 de agosto".

Se espera que se publiquen más detalles el próximo mes, dijo DCASE.

Más eventos cancelados por pandemia de coronavirus

El Chicago Air and Water Show y el Taste of Chicago se encuentran entre los otros eventos importantes de verano que se cancelan. El Taste of Chicago se modificará como "Taste of Chicago To-GO", que tendrá un programa de comidas comunitarias que respaldará a 25 restaurantes del vecindario y camiones de comida que brindan comidas gratuitas a organizaciones sin fines de lucro que brindan servicios de salud y otros trabajadores de primera línea, dice la ciudad.

Chicago Air and Water Show cancelado por COVID-19

"Debemos proporcionar formas para que las personas disfruten del espíritu de un verano en Chicago al tiempo que priorizan la salud y la seguridad", dijo el alcalde Lightfoot. "Tan difícil como es eliminar estos eventos en persona de nuestro calendario, estamos haciendo todo lo posible para una temporada de festivales ingeniosa, atractiva y divertida este verano".

Otros eventos que han sido cancelados por la pandemia de coronavirus incluyen el Chicago SummerDance, el Festival de Jazz de Chicago y la mayoría de la programación en Chicago Riverwalk.