¿Lolita Cortés vivió un infierno en La Academia? Esto pasó en TV Azteca

¿Lolita vivió un infierno en La Academia? Esto pasó en TV Azteca

Lolita Cortés causó todo un revuelo en las redes sociales, pero ¿Qué fue lo que dijo? En La Verdad Noticias te compartimos los detalles, pues todo surgió durante una entrevista que tuvo con Javier Poza, a quien le confesó cuál fue la experiencia que tuvo durante su participación en La Academia.

Y es que, han surgido especulaciones de que la actriz de comedia musical podría formar parte de la nueva temporada del reality show de TV Azteca, pero dejó en claro que no ha habido ningún acercamiento, aunque muchas personas se han acercado a ella para cuestionar sobre ese tema.

Anteriormente te informamos quién será el nuevo conductor de La Academia y todo surgió debido a las declaraciones del periodista Alex Kaffie, quien aseguró que será un ex conductor de Televisa que estará en la televisora del Ajusco para ser parte del esperado proyecto de talentos.

Lolita Cortés no regresará a La Academia por un fuerte motivo

Actriz reveló que no la pasó bien en La Academia

De acuerdo al testimonio de la también cantante, no estaría dispuesta a regresar al reality show de TV Azteca ya que no la pasó bien y expresó: “La gente de ahí no me trató muy bien que digamos. Al contrario, la misma gente de otros programas hablaba cosas espantosas sobre mí”.

La actriz comentó que ella no es la misma persona que hace 20 años, pero si trabajara para el programa debería acordar cuál sería el trato y aseguró que no dejará que la traten como hace 20 años, así lo mencionó en el video de la entrevista con Javier Poza, pues la famosa sufrió malos tratos en el reality.

¿Qué le pasó a Lolita Cortés?

La actriz fue juez de un programa de Televisa

A finales del 2021, la famosa causó todo un revuelo en las redes sociales luego de que rompió en llanto durante el programa "Hoy" de Televisa, pues reveló que le destrozaron sus dientes por culpa de un mal tratamiento dental, por lo que se sometió a un tratamiento con un especialista.

Tras el tratamiento, la actriz Lolita Cortés sorprendió con su transformación, su dentadura cambió de forma radical, lució su nueva dentadura en el matutino. La cantante lució su hermosa sonrisa y agradeció la oportunidad por el tratamiento que recibió.

