Lolita Cortés será más estricta con los alumnos de 'La Academia 20 años'

Lola Cortés habla del reto que le espera en 'La Academia 20 años'

Lolita Cortés se muestra entusiasmada por iniciar el proyecto de La Academia 20 años, ya que asegura no tendrá mesura en sus comentarios y será mucho más estricta.

La denominada "juez de hierro" reapareció en las pantallas de TV Azteca para formar parte de la edición de 20 años de este reality, el cual pronto se estrenará.

Luego de la presentación de los alumnos que integrarán esta generación de La Academia, a Lola se le cuestionó sobre el contenido que dará a lo largo de la temporada y sobre los ex alumnos que dejó.

El nombre de Lola Cortés ha pasado a los libros de historia en los escenarios teatrales de México, a su vez que la imagen que proyecta en televisión siempre da mucho de que hablar.

Sobre su participación en la nueva temporada de La Academia, la jueza indicó que será mucho más estricta.

“La persona que está ahí criticando te va a decir la verdad. No te voy a decir, ‘no te preocupes, para la próxima, échale ganas’, yo te puedo asegurar que tal vez no hay próxima".

Incluso la cantante de musicales ya ha tenido su primera polémica dentro del reality, pues en la presentación de los alumnos no sé me dio en la fuerte crítica que le hizo a Rubí, la famosa quinceañera que busca ser parte del reality.

Lolita Cortés opina de su peleas con Jolette

Sobre la preparación de Yahir para la conducción del programa, la actriz indicó que confía en él, pues es un hombre sumamente preparado.

“Va a tener que aprender así como todos los alumnos van a tener que aprender a subir al escenario y como nosotros los críticos vamos a tener que aprender a dar una crítica en este nuevo mundo, en este nuevo mundo en donde lo que dices es escuchado.

Sobre la polémica con Jolette simplemente se limitó en decir que no desea verla de nueva cuenta en el reality

“¿La aceptaría de vuelta? No. No pues estaré vieja, pero no estúpida”, manifestó.

Lolita Cortés y compañía regresarán este domingo en el estreno de La Academia 20 años, el cual será transmitido por las pantallas de TV Azteca y desde luego en La Verdad Noticias te traeremos toda la información al momento.

