Lolita Cortés se declara Queer y Bisexual

La declaración no fue bien aceptada por la comunidad LGBT+

La cantante mexicana Lolita Cortés de manera muy continúa es invitada a participar como juez en diversos programas de televisión en donde compiten talentosos cantantes, actores o músicos debido a la gran personalidad y conocimiento que tiene del tema.

Por este motivo fue que la también actriz fue invitada a un programa de Drag que es transmitido online y en esta emisión después de calificar a un participante realizó una fuerte declaración que nadie se esperaba.

Y es que normalmente Lolita solo se limita a calificar a los participantes como te informamos previamente en La Verdad Noticias que precisamente por su buen desempeño quedó cautivada por "El Potro" Caballero en "Las estrellas bailan" del programa Hoy.

"Soy una persona queer y bisexual": Lolita Cortés.

Pero regresando a la fuerte declaración fue precisamente en la transmisión de You Tube de "Iconic Drag Fashion Week", en el que diversos diseñadores mexicanos compiten con la creación de outfits modelados por Drag Queens mexicanas.

Aquí luego de emitir su opinión a una de las participantes dijo, "Yo soy una persona queer, claro que soy queer, salgo de todos los cánones sociales están pidiendo. Soy una persona que está completamente tatuada, que ama los pierciengs, que es bisexual, soy queer", expresó.

Está revelación se dio en el momento exacto en que tuvo un disgusto por el atuendo del participante Echantée Irazú, a lo que él comentó, "Precisamente cuando abordas esto de que pueda ser una mujer hermosa, pues ni dentro ni fuera de Drag me identificó como mujer. Yo no estoy tratando de ser una mujer. Quiero ser una draga y no va a lo hermoso porque no busco la feminidad, busco alejarme lo más posible a que se me pueda asociar a una mujer sin dejar de ser drag", aseguró.

Sin embargo, y es de destacar que Lolita fue atacada por miembros de la comunidad LGBT+ por sugerir que una identidad de género como si fuera algo que pueda modificarse de un momento a otro.

¿Qué es la ideología Queer?

Queer es una palabra que describe una identidad de género y sexual diferente a la heterosexual y cisgénero, aunque a veces Queer se usa para expresar que la sexualidad puede ser complicadas, cambiar con el tiempo y no encajar del todo en una identidad u otra, por ejemplo ser hombre, mujer, gay o hetero.

Uno de los casos más conocidas de la farándula que al igual que Lolita se identificaron en este género es el de la cantante estadounidense Demi Lovato quién en Marzo del 2021 declaró públicamente ser una mujer queer.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.