Lolita Cortés se burla de 'La Academia' con su actuación en ‘Mira Quién Baila’

Este domingo inició con mucha fuerza el arranque de “Mira Quién Baila”, pues de manera inmediata se puso en la segunda posición de redes sociales por debajo de “La Academia”.

Y entre los comentarios que recibió, se encontraron las interminables burlas por parte de varios cibernautas, quienes criticaron el atuendo de Lolita Cortés, quien funge como juez del importante programa.

“Ya extrañaba ver los atuendos de mi Lola”, “Qué bueno que está el villano de Zoolander en el reality”, “Por ti no me perderé el show cada domingo”, “Bravo porque no tienes nada de pena”, fueron solo algunos comentarios que circularon en las redes sociales.

-Que si es en vivo

-Que si es grabado

-Que si la manga del muerto

Yo podría decirles que es el MEJOR programa que he producido hasta el día de hoy, pero....

Mejor véanlo y ya luego opinan.#MiraQuienBaila @MQuienBailaMX — Reynaldo López (@reynaldolopeztv) 29 de julio de 2018

Asimismo, sobre los rumores que había entorno si el programa era en vivo como “La Academia” o ya estaba grabado, el productor Reynaldo López acaparó la vista de propios y extraños, pues mandó un contundente mensaje.

“Que si es en vivo, que si es grabado, que si la manga del muerto. Yo podría decirles que es el MEJOR programa que he producido hasta el día de hoy, pero mejor véanlo y ya luego opinan”, dijo sin más ni más.

Oye @reynaldolopeztv que bueno que pudiste traer al villano de Zoolander como juez de #MiraQuienBaila pic.twitter.com/KGUhJdkgoZ — El Pedo Bermudez (@elpedobermudez) 30 de julio de 2018