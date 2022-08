Lolita Cortés rompe el silencio sobre la polémica con Paco de Miguel

"La vergüenza que hizo en el foro”: Lola habla de Paco de Miguel

Lolita Cortés rompió el silencio con el Escorpión Dorado y habló sobre la polémica noche que vivió con Paco de Miguel cuando el TikToker fue invitado en la semifinal de La Academia y los rechazó frente a toda la audiencia.

La actriz de teatro musical confesó que no tenía la fortuna de conocer al joven, sin embargo lo que pudo ver arriba del escenario fue una completa vergüenza para su carrera, ya que el único que quedó mal fue el, ya que no pude interpretar una rutina correctamente.

Y es que luego de asegurar que Paco de Miguel no volverá a la televisión por su culpa, la también cantante habló también sobre los talentos surgidos de las redes sociales y como en algunas ocasiones los pueden sorprender y otras tanto solamente reafirman lo mal que se habla de ellos.

Vaya momento incómodo el que vivió Lola Cortés cuando el Escorpión Dorado le preguntó su opinión sobre lo sucedido con Paco de Miguel en La Academia, a lo que la actriz de teatro musical reconoció que ni siquiera recuerda quién es dicho personaje.

“No te hagas, ese que desdeñaste hace 15 días, porque fue hacerse el chistoso, que ni es chistoso, es un pende... estoy de acuerdo contigo” dijo el Escorpión Dorado.

De inmediato Lola respondió:

“Tienes toda la razón, la verdad yo no lo conozco y digo en presente, no lo conozco porque nunca nos han presentado, no conozco su trabajo, lo poco que vi fue la vergüenza que hizo en el foro”, indicó.

Además Lola expresó que el show de Paco de Miguel no logro nada en ella: “Este cuate estaba leyendo viejo, tenía el teleprónter atrás de mí y cuando vi que estaba leyendo dije: ‘ni siquiera leer sabe, qué vergüenza”.

¿Qué edad tiene Lolita Cortés?

Dolores Vanessa Cortés Jiménez, conocida artísticamente como Lola Cortés, es una reconocida cantante y actriz de teatro musical que en la actualidad tiene 51 años de edad.

Lolita Cortés mientras tanto adelantó lo feliz que está por haber vuelto al proyecto de 'La Academia' y aunque no habla a futuro, semanas atrás aseguró que si la producción la toma en cuenta ella volvería al panel de jueces.

