Lolita Cortés revela que pensó en el suicidio tras sufrir un lamentable aborto

La estricta juez de La Academia recordó uno de los momentos más difíciles de su vida.

Como muy pocas veces suele hacer, Lolita Cortés abrió su corazón con el público y en entrevista para el programa Venga La Alegría de TV Azteca confesó que hace algunos años sufrió un aborto, mismo que provocó que cayera en la depresión e incluso la orilló a pensar en atentar contra su vida.

Al borde del llanto, la aclamada estrella del teatro musical declaró que el dolor de perder a un hijo fue tanto que sentía que se estaba volviendo loca y que no dejaba de preguntarse el porque le había ocurrido tal tragedia. No obstante, ella menciona que fue gracias a su familia que pudo salir adelante.

¡Lolita Cortés nos relata uno de los momentos más tristes de su vida cuando perdió a un bebé! ������✨�� #VLAFinDeSemana pic.twitter.com/TktoPZVaDZ — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) August 20, 2022

“Dejé de preguntar por qué, me estaba volviendo loca… Estuve a punto de decidir acabar con la mía, porque no podía vivir más con el dolor… Jamás había vivido un dolor tan grande y mi familia me rescató. Sin ellos no sé que habría sido de mí”, declaró la estricta jueza de La Academia a Venga La Alegría.

Lolita Cortés ahora valora más la vida

Jorge Trejo y Dani Romo están a la espera de su primera hija, quien recibirá el nombre de Mía.

Ya resignada, Lolita Cortés asegura que aprendió a valorar la vida y su voz, pues recordemos que se sometió a una cirugía de cuerdas vocales a finales del 2018 y de la cual pudo recuperarse favorablemente. Por último, ella se mostró muy emocionada ante la llegada de su segunda nieta y de la boda entre su hija Dariana y el actor Jorge Trejo.

“Estamos muy contentas, va a ser una niña… Tenemos que agradecerle mucho a la vida, a Dios Padre. Llegó de sorpresa, porque se estaba planeando la boda, teníamos la mente puesta en otro lugar y fue como ‘¡¿qué?!”, dijo la actriz de teatro musical ante las cámaras de TV Azteca.

¿Cuántos hijos tiene Lolita Cortés?

Sus dos hijos heredaron el talento y el gusto por las artes.

Lolita Cortés tiene dos hijos: Dariana y Mariano Romo. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, ellos son frutos de su fallido matrimonio con Sergio Romo Jr., mismo que causó gran polémica en el mundo de la farándula mexicana debido a que se trataba de su hermanastro.

