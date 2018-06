Lolita Cortés revela la terrible enfermedad que padece

La actriz y cantante Lolita Cortés jamás ha negado los diversos padecimientos que intentan eclipsar su salud, pues recientemente reveló que pasa nuevamente por momentos difíciles a nivel emocional, es decir, atraviesa por el síndrome del ‘Nido Vacío’.

Explicó que el motivo de su depresión es que uno de sus hijos decidió independizarse, situación que Lolita Cortés intenta sobrellevar.

Además, comentó que la experiencia vivida el pasado 19 de septiembre la dejó muy afectada, por lo que ha decidido tomar terapia con un especialista una vez por semana.

‘Es que mis hijos se fueron de mi casa, era lógico que eso iba a venir en algún momento, pero yo no me preparé para eso, lo hice con mis hijos para que fueran dos adultos maravillosos e independientes, pero nadie me preparó para dejarlos ir, me movieron el piso durísimo. Además, después del terremoto de septiembre del año pasado tuve muchas pérdidas de gente muy querida, vecinos que lamentablemente perdieron la vida. Creo que no lo hice mal como mamá, están saliendo adelante, son jóvenes maduros, responsables, trabajadores, pero sí estuve una semana en cama’.

La actriz, también mencionó que durante una semana permaneció en cama, tras la dura noticia que la hizo caer en depresión.

‘Llegué a sentir depresión, me sentía sola, me la pasaba llorando, no quería levantarme de la cama, pasaba por sus cuartos vacíos y no podía evitar quebrarme, decía: Ya no están sus camas, ya no escucho el ruido de Balón (como le dice a su hijo) que trabajaba en las madrugadas’.

La actriz de teatro añadió que su mamá la ha ayudado en esta difícil etapa, pues intenta animarla de toda manera posible, sin embargo, decidió buscar ayuda profesional.