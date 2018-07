Lolita Cortés revela la razón por la que no ha visto La Academia

Lolita Cortés revela que no ha visto La Academia por esta razón

En el pasado Lolita Cortés fue una de las jueces de La Academia que más polémica alcanzo por sus fuertes criticas y sabios consejos, sin embargo, actualmente el panorama cambió, y ahora se encuentra en otros proyectos de otra televisora, por lo que al preguntarle sobre si veía La Academia, Lolita fue contundente con sus palabras.

Cabe recordar que Lolita Cortés fue invitada a formar parte del panel de jueces en el show de Tv Azteca pero ella rechazó el proyecto y prefirió irse a Televisa, para participar en el programa Mira quién baila.

Con mis @boullevardco #depieporlamujer Una publicación compartida por lolacortesreal (@lolacortesreal) el 24 de Jul de 2018 a las 4:15 PDT

Por lo que la prensa la cuestionó sobre La Academia 2018 y si ya vio algún concierto, pero su reacción no fue precisamente lo que todos esperaban. En entrevista para un programa radiofónico, Lolita confesó que no ha visto el reality por todo lo que dice la gente:

"A mí no me gusta verlo porque veré lo que dice la gente, la vida es tan sabia que llevo tres fines de semana en friega con funciones de teatro y no he tenido tiempo. Yo digo 'tú Dios padre sabes por qué tengo mucho qué agradecerte', pero necesito hacer a un lado esa etapa de mi vida".

Después de todo, Lolita está contenta con haberse quedado en Televisa, aunque explicó que la gente de TV Azteca está sumamente molesta con ella.

A pesar de las expectativas sobre el regreso de La Academia a la pantalla chica, el resultado no ha sido tan favorable, sin embargo, el proyecto se mantiene entre los más vistos durante los domingos por la noche.