Lolita Cortés revela cuáles son sus condiciones para volver a 'La Academia'

Lolita Cortés podría volver a 'La Academia'

Luego de que TV Azteca confirmara el regreso de 'La Academia', en redes sociales ha despertado intriga saber si esta vez Lolita Cortés estará en el proyecto.

La gran "Juez de hierro" fue pieza clave en las primeras temporadas del reality show, sin embargo ha declarado no tener deseos de volver.

Como bien sabemos todo puede suceder, pues estos días Lolita afirmó que ya hubo un primer acercamiento con los productores, sin embargo ha dejado claro cuáles son sus condiciones para aceptar.

Sobre el llamado que hubo entre Lola y los productores del reality show, aún no puede tomarse como un regreso oficial de la estricta jueza.

“Ahorita hubo un … no quiero decir llamado de atención, hubo un como, ‘oye, queremos hablar contigo’. Entonces hay un ‘necesitamos hablar’, y claro que sí, nunca está de más escuchar. Me encantaría que fueran cosas favorables, no me gustaría que repitieran cosas que no ayudaron, que lo que hicieron fue poner en duda el reality show y el concurso como tal, pero de eso todavía no sé hasta que me llamen”, dijo la actriz y cantante en entrevista para Ventaneando.

Sin embargo dejó bien el claro cuáles serían sus condiciones para aceptar, simplemente indicando que no se prestará para el juego.

'La Academia 20 años', todo lo que sabemos

Durante 20 años, el programa ha servido como punta de lanza para conocer grandes talentos musicales, mismos que han logrado destacar incluso internacionalmente.

Este año TV Azteca retomará el proyecto y contará con la presencia de Arturo López Gavito, quien podría reencontrarse con Lolita.

En las primeras generaciones, Lolita Cortés dio cátedra de cómo generar raiting y de la mano enseñar su experiencia ante alumnos que hoy en día son grandes estrellas de la música.



