¿Lolita Cortés regresará como jueza a La Academia 2022?

Lolita Cortés podría regresar como jueza a "La Academia 2022"

“La Academia” estaría de regreso este año y ya se han empezado a rumorear las celebridades que formarán parte del proyecto de Tv Azteca y una de las que destaca es Lolita Cortés, quien se encontraría en negociaciones para regresar como la temible jueza.

A través de Twitter se dio a conocer que Lolita podría formar parte de la nueva edición de “La Academia” reality que ha tenido un gran éxito.

Así se conoció a través de la cuenta de espectáculos ‘La Comadrita’ en Twitter. ‘’Les podemos confirmar que, Lolita Cortés ha entrado en negociaciones con TV Azteca para ser juez en ‘La Academia’ que celebrará sus 20 años. Gran estreno en junio por Azteca Uno’’, afirmó “La Comadrita”.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que Lolita Cortés confesó que vivió un infierno en La Academia, por lo que en caso de regresar al programa lo haría bajo ciertos términos.

‘’Si llegara a una forma de trabajar con ellos habría muchas cosas que aclarar respecto a la gente que continúa ahí y que han sido un tumor. No soy la misma persona de hace 20 años y no voy a permitir que se me trate como hace 20 años’’, dijo para un programa de radio.

¿Cuándo comienza la Academia en TV Azteca?

Lolita Cortés formó parte del elenco de la primera edición de "La Academia"

A casi tres años de la ausencia del reality más exitoso de Tv Azteca, “La Academia” anunció su regreso, ante los 20 años de aniversario.

Aunque no se ha confirmado la fecha de estreno, se espera que podría ser en junio, pues en ese mes se realizó la primera emisión en el 2002.

De igual manera hay rumores de que en esta ocasión las transmisiones de “La Academia” serán los sábados y domingos.

Recordemos que la última edición de “La Academia” fue en 2019 y la gran ganadora fue la cantante mexicana Dalú.

Conductor de “La Academia 2022”

Aadal Ramones podría ser una vez más el conductor de "La Academia"

El periodista de espectáculos Álex Kaffie reveló que el conductor de la nueva temporada de “La Academia” seguirá siendo el comediante y conductor Adal Ramones.

“Se rumoreaba que Alan Tacher conduciría La Academia sin embargo TV Azteca decidió que sea Adal Ramones el anfitrión de ese reality show. Sí, Adalberto Javier Ramones Martínez va a conducir 20 Años La Academia”, escribió.

Hasta el momento Tv Azteca no ha confirmado la fecha de estreno de “La Academia” ni tampoco al conductor, sin embargo se espera que los detalles se confirmen en las próximas semanas.

