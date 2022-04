Lolita Cortés reaccionó sobre La Academia 20 años; no la han buscado

Lolita Cortés, quien fue parte de varias temporadas del reality show de TV Azteca, rompió el silencio sobre la nueva edición de La Academia 20 años, pero ¿acaso la actriz de comedia musical volverá a la televisora del Ajusco? En La Verdad Noticias te compartimos las recientes declaraciones que hizo.

Recordamos que el proyecto de talento impulsó las carreras de varios cantantes como Carlos Rivera, Yuridia, Yahir, Myriam Montemayor, Víctor García, Raúl Sandoval, entre otros artistas, pero surgieron especulaciones de que la ex juez regresaría para celebrar los 20 años del proyecto.

A principios de abril se especuló que Cortés podría volver al programa de TV Azteca. En su momento especularon que la también cantante habría tenido negociaciones con la televisora para ser la juez de esta edición y que el gran estrenó será en junio, pero la actriz compartió un contundente comentario.

Lolita Cortés no ha tenido acercamiento con TV Azteca

A través de un video que compartió en YouTube el periodista de espectáculos Eden Dorantes le cuestionó a la actriz sobre la nueva edición de La Academia 20 años y dijo: "No tengo idea porque no ha habido ningún acercamiento hasta ahorita". Expresó en la entrevista.

De igual forma Lolita mencionó que muchas personas pensaron y creyeron que iba a haber un acercamiento y expresó: "No he tenido ese acercamiento, pero espero igual, no sé, mandar un saludo". Dijo. Por otro lado, algunos usuarios tenían la ilusión de ver en la pantalla a Cortés.

Y es que la actriz protagonizó varias polémicas en algunas ediciones del proyecto, debido a las críticas que hacía a los participantes de La Academia, pero dejó en claro que han habido varias ediciones sin su presencia y que no ha habido ningún problema.

¿Cuándo inicia La Academia?

Reality show de TV Azteca

El reality show de talento inició sus transmisiones el 30 de junio de 2002 y a partir del estreno de la primera temporada se volvió todo un fenómeno, pues 12 generaciones se han transmitido en TV Azteca, pero en este 2022 para conmemorar la emisión han anunciado que se abrirán los castings para formar la nueva generación.

En la más reciente edición del proyecto, Dalú fue la ganadora del programa. Por otra parte, los internautas especularon el posible regreso de la actriz Lolita Cortés como juez, pero reveló en una entrevista que no la han buscado para esta edición del aniversario del reality show de TV Azteca.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!