Lolita Cortés quiere trabajar con Rubí tras final de La Academia

La estricta jueza causó furor con sus declaraciones en la gran final.

La Academia 20 Años llegó a su fin el día de ayer y no se puede negar que uno de los momentos más emocionantes de la noche fue cuando Rubí Ibarra García interpretó el tema ‘Mi Error, Mi Fantasía’ de Edith Márquez en lo que sería su última vez sobre el escenario.

Una vez concluida su participación, la joven potosina, quien se hiciera famosa por celebrar su fiesta de XV años a lo grande, recibió la crítica de los jueces. Sin embargo, el detalle que dejó en shock a más de uno fue oír a Lolita Cortés decir que le encantaría trabajar con ella en un futuro.

“Ella es el ejemplo de la fuerza y la disciplina… No he visto a nadie con tanta fuerza y determinación… A partir de ahora empieza una carrera para ti, porque tú así lo has demostrado y lo has decidido. Tú quieres tener una carrera musical, tú puedes hacerlo nena, claro que puedes hacerlo”, fueron los primeros comentarios de Lolita Cortés.

“De verdad, deseo de todo corazón que nos toque trabajar juntas, será para mi un verdadero placer tener a una mujer tan disciplinada, con tanta fortaleza y un ser humano hermoso”, añadió la jueza en la gran final de La Academia 20 Años, declaraciones que ya figuran entre las principales noticias de la farándula mexicana.

Rubí, quinto lugar de La Academia 20 Años

La joven potosina cautivó al público en la edición de aniversario del programa de canto de TV Azteca.

Tras un mediático paso por la competencia de canto más famosa de la televisión mexicana y luego de causar controversia por convertirse en una de las finalistas, Rubí Ibarra García dejó a todo mundo con la boca abierta al obtener el quinto lugar de La Academia 20 Años.

El cuarto lugar fue para Nelson, quien representó a Guatemala durante la competencia; por otro lado, el tercer lugar fue otorgado a Mar y el segundo lugar le perteneció a Andrés. Cabe destacar que los resultados no fueron del agrado del público, quien no dudó en reclamarle a la producción de TV Azteca a través de las sociales.

Te puede interesar: Rubí responde las comparaciones con Jolette en La Academia 20 Años

¿Quién ganó La Academia 20 Años?

El esfuerzo de CECIA la llevó a conquistar sueños y metas. Por ello es la ganadora de 1 millón de pesos otorgado a través de Banco Azteca.#20AñosApoyándonos @BancoAzteca ¡Visita nuestro sitio https://t.co/pU6jTEelHW para más información! pic.twitter.com/F5wTUJVJUk — La Academia (@LaAcademiaTV) August 15, 2022

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Cesia Saénz se coronó como la ganadora de La Academia 20 Años. Tras una increíble presentación del tema ‘Por Amor’ de Marco Antonio Muñíz, misma que fue aclamada por el público, Yahir reveló que ella ganaba el premio de un millón de pesos y un contrato discográfico con Sony Music.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales