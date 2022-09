Lolita Cortés dijo estar decepcionada de Alexander Acha, director de La Academia

Lolita Cortés aún no olvida todo lo que pasó en la última entrega de “La Academia: 20 años”, pues confiesa que fue la peor de toda la historia del reality show.

Afirma que está generación la dejó muy decepcionada ya que no llegó a alcanzar las expectativas que la jueza esperaba para el tan esperado regreso del programa. Uno de los principales aspectos que la decepcionaron fueron los participantes pues asegura que no mostraron verdadero talento como han hecho otros:

“Ha sido la generación más pobre. Empezaba el show y todo era una mierd*, y yo decía ‘a ver, este es 20 años de La Academia, no puede ser que tus compañeros no tengan coros’ (y me decían) ‘es que me aprendí una canción’ (y yo les respondía) ‘¿y? Tu día tiene 24 horas y tu canción solo dura 2 minutos ¿Puedes o no puedes?’".

Lolita Cortés también se lanza contra Alexander Acha

Pero tampoco le gustó a “La jueza de hierro”, Lolita Cortés, el papel que tuvo Alexander Acha, quien fue el director de “La Academia: 20 años”.

Pues él nunca estuvo a cargo de que los participantes ensayarán bien sus canciones, afirma que no llegaba en los horarios establecidos así que no pudo cumplir con sus obligaciones.

“Creo que al director le faltó muchos pantalones para decir ‘esto no va al escenario’, o no estuvo en los ensayos o no estaba en las clases. Como director, tienes que llegar a las 8 de la mañana para ver las clases de cada uno para que se aprendan el show” contestó Lolita Cortés.

¿Cuándo fue Lolita Cortés Directora de La Academia?

Lolita Cortés fue directora en el 2009.

La famosa Lolita Cortés fue directora de La Academia en el 2009, sin embargo, ella renunció de su puesto el 23 de noviembre del mismo año.

El motivo fue porque tuvo un desacuerdo con uno de los profesores del reality. Aunque después se disculpó y regresó a su puesto. Actualmente, como te contamos en La Verdad Noticias, puedes ver a Lolita en MasterChef Celebrity.

