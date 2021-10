Lolita Cortés deslumbra bailando en “Las Estrellas bailan en Hoy”

Lolita Cortés una vez más logró sorprender al público, en esta ocasión con sus increíbles pasos de baile en Las Estrellas bailan en Hoy, pues no desaprovechó la oportunidad al iniciar su participación como jueza del certamen y se lució bailando.

La “jueza de hierro”, como es llamada, llegó al programa con la mejor actitud y brillo con su espectacular baile, dejando en claro que es la jueza ideal para este programa, pues ella tiene un increíble talento y experiencia en el baile.

La jueza, quien en días anteriores discutió a gritos con Vanessa Arias, dejó ver que no necesita de una pareja para deslumbrar en el escenario, pues durante su participación como solista brilló más que nunca. Pero sus pasos de baile no fue lo único que destacó de ella, sino también su atuendo y su look.

La artista llevaba un vestido con lentejuelas en tono rosa, además de un increíble peinado acompañado de moños de la misma tonalidad, que sin duda la hacían resaltar del resto.

Fue así que mientras Lolita brillaba en la pista de baile, sus compañeros jueces Latin Lover y Andrea Legarreta disfrutaron viéndola y celebraron el talento de la bailarina.

¿Dónde puedo ver Las Estrellas bailan en Hoy?

La segunda temporada del reality de se transmite por el canal Las Estrellas dentro del horario del programa matutino de Televisa. Esta temporada inició el 4 de octubre y puedes disfrutar de este reality de baile a las 9 de la mañana.

El programa cuenta con tres jueces quienes parecen más estrictos que nunca, estos son Andrea Legarreta, Latin Lover, y Lolita, cuyas críticas suelen ser “mortales” para los participantes, muentra de ello son las critica sin piedad que dio al Potro Caballero y a Arantza Ruiz.

¿Cuántos hijos tiene Lolita Cortés?

La actriz y cantante de comedia musical Lolita Cortés, quien actualmente es jueza en Las Estrellas bailan en Hoy, tiene dos hijos, Marinao y Dariana, a quien procreó con su hermanastro Sergio Romo Jr. con quien tuvo una larga relación tiempo atrás.

