Lolita Cortés critica sin piedad al Potro Caballero y a Arantza Ruiz

Como bien sabemos, Luis El Potro Caballero no es un hombre que se quede callado cuando alguien lo ataca pero en el reality show “Las estrellas bailan en Hoy” ha aprendido a guardar silencio ante las duras críticas de los jueces y no ha sido nada fácil para él, ya que una de las integrantes del jurado es Lolita Cortés y la mujer no suele callar lo que piensa y lanza las flechas sin importarle los sentimientos de los participantes, tal y como lo hizo en La Academia por muchos años.

Es por esto que se le puso de apodo la “juez de hierro” y es la más difícil de convencer ya que por otra parte Andrea Legarreta fue apodada como la “juez de caramelo” porque suele aplaudir a la mayoría y otorgar buenas calificaciones a comparación de su compañera. Como tercer juez, también está el luchador Latín Lover quien suele ser muy justo e imparcial con todos los participantes del reality show.

En la primera participación de Potro con su compañera Arantza, tuvieron una pésima crítica por parte de la talentosa Lolita Cortes, quien le dijo de todo a la pareja e insistió en que fue un desastre su coreografía y su forma de bailar sin embargo lo único que les animó fue que la actriz también les afirmó que tienen futuro pero que todavía tienen mucho que pulir.

Lolita Cortés sin piedad en Las estrellas bailan en Hoy

La juez lanzó una de las críticas más duras contra la actriz y el también cantante ya que no sólo juzgó su baile sino también sus gestos y hasta su vestuario.

“Salió una porquería, dijo Lolita."

"Fue triste, pueden crecer, tienen toda la actitud pero lo que hicieron hoy, fue horrible, fue espantoso, fue una vergüenza.”

“Lo que necesitamos es que se vean elegantes, cómodos.”

Cortés le pidió a la bella actriz Arantza que cuidara también sus gestos al bailar:

“Cuida tus caras, no son bonitas ni elegantes, son toscas”.

El Potro Caballero en Televisa

Luis Caballero en Televisa

El Potro, quien también participó en La Academia, actualmente está teniendo mucho éxito a través de Televisa ya que durante el día lo podemos ver bailar en Las Estrellas Bailan en Hoy pero en las noches de lunes a jueves lo vemos participar en las difíciles pruebas de Inseparables en donde se enfrentó a 12 parejas más junto a su ex novia Estefanía Ahumada.

