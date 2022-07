Lolita Cortés confiesa por qué dejó Televisa para regresar a 'La Academia'

Lolita Cortés revela por qué regresó a TV Azteca

Lolita Cortés fue sin duda una de las piezas claves en el festejo de los 20 años de 'La Academia', el popular reality show de canto del que todo México habla.

La mujer de los musicales reveló que no todo fue sencillo en su retorno al Ajusco, pues ya gozaba de una estabilidad en Televisa gracias a sus apariciones en el 'Programa Hoy'.

Tras su paso por Televisa y su vuelta a 'La Academia', la también cantante reveló cuáles fueron los motivos que la impulsaron para aceptar dicha oferta por parte de TV Azteca.

Luego de su paso triunfal y con éxito por 'Las Estrellas Bailan en Hoy", la actriz de musicales se topó con la oferta de TV Azteca para regresar en 'La Academia', sin embargo no todo fue bueno de primera impresión.

“Yo estaba en el reality, salgo de ahí en maquillaje, de draga, y llegamos a este restaurante japonés. Hacen la propuesta y nos vamos de ahí con el ojo cuadrado… No hay propuesta económica y digo ‘No lo creo, mis recuerdos’. Quedamos en que no. Esto fue por noviembre”, dijo.

Sin embargo Lola tuvo una segunda reunión con los ejecutivos, quienes ahora le plantearon una oferta bastante llamativa.

“Viene segunda propuesta en febrero. Si quieres hacer reír a Dios cuéntale tus planes, se los conté y por supuesto que se rió de mí. Hablo con la otra casa (Televisa) y les digo: ‘Me hicieron esta propuesta. ¿Ustedes qué me proponen?’. Y me dicen: ‘Nada, no tenemos ahorita ninguna propuesta’. Le hablo a mi nuera y nos vimos en el cumpleaños de mi hijo, ahí me agarran los dos y hablamos sobre qué hacer. Y en ese momento fue un: ‘Diles que sí ahorita porque no sé qué va a pasar mañana’, y aquí estoy”, expresó.

El día que regresó a TV Azteca se dijo "feliz y en casa" y ahora es motivo por el cual millones de televidentes sintonizan el canal para mirarla los fines de semana.

Dónde y a qué hora ver 'La Academia'

El polémico reality show que encabeza las noticias de la farándula se transmite dos veces por semana, teniendo dos galas el sábado y domingo.

En la edición de los sábados los alumnos se enfrentan a duelo y comparten la peculiaridad de interpretar a un mismo artista, sin embargo también están en peligro de ser expulsados.

'La Academia' tiene entre su elenco a Lolita Cortés, Arturo López Gavito, Ana Bárbara, Horacio Villalobos y en la conducción principal con el ex académico Yahir.

