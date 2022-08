Lolita Cortés compara a Cesia de 'La Academia' con Yuridia y fans reaccionan

La comparación de Lolita Cortés que hizo enojar a los fans de Yuridia

No cabe duda que Yuridia ha sido la artista más sobresaliente y valiosa en todas las generaciones de 'La Academia' y para muestra basta con mirar las reacciones que generó el comentario de Lolita Cortés en la semifinal.

La estricta juez de hierro se lanzó contra la interpretación de Cesia, representante de Honduras, a quien le dijo que no basta con tener una potente voz si realmente no conectaba con el público.

Una vez que se concretó el pase a la gran final, en redes sociales reaccionaron a las críticas de Lola y desde luego a las comparaciones que hizo con la gran Yuridia, tal como en La Verdad Noticias te contaremos a continuación.

Lolita Cortés se distingue por siempre hablar con la verdad y sincerarse sobre el desempeño de los alumnos, aún y cuando parece ser que éstos han dominado el escenario con su potente voz.

Tal fue el caso de Cesia, quien con su interpretación de "Oye" logró poner de pie a sus maestros, sin embargo ésto no ocurrió con la dama de los musicales, quien le hizo una fuerte comparación con Yuridia.

"¿Sabes con quién me pasó muchísimo? Y sé que no lo entiendes ahorita, sé la frustración que debes estar sintiendo, con Yuridia... le trataba de decir 'es que no conectas' y se enojaba... cuando tú salgas lo vas a entender, no te frustres, ya me pasó con Yuridia, tiene una carrera impresionante porque ella sabe quién es", dijo Lolita Cortés a Cesia.

Como era de esperarse los internautas fans de Yuridia se fueron contra Lola, pues no daban crédito a la comparación que hizo, principalmente por que Cesia no es bien vista por el público.

"NADIE absolutamente NADIE cantará Ángel de la manera que Yuridia lo hizo", "Difícil encontrar una voz de nuevo como la gran Yuridia LA MEJOR VOZ que ha dado La Academia", "Lolita hablando bien de Yuridia si la odiaba", "Nadie absolutamente nadie es ni será Yuridia, Ángel debería de ser un tema icónico de La Academia que nadie más debería de volver a cantar", escribieron en Twitter.

Pese a ello la representante de Honduras logró llegar a la final de la mano de sus compañeros y en espera de poder dar lo mejor de sí para quedarse con la corona.

Los cinco finalista de 'La Academia'

Con la eliminación de Eduardo, el reality show se encamina hacia su gran final este próximo fin de semana, el cual se dividirá en dos partes, es decir con galas el sábado y domingo.

Los cinco finalista de 'La Academia' son Cesia, Mar, Nelson, Andrés y Rubí, ésta última causando polémica en redes, pues para muchos debió ser eliminada desde hace mucho.

