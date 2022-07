Lolita Cortés arremete contra La Academia tras crisis de salud de los alumnos

El reality show de La Academia ha dado de qué hablar en los últimos días por la crisis de salud de los alumnos, por lo que Lolita Cortés reaccionó ante el revuelo que ha causado la situación con los participantes y dejó en claro que la producción debe ponerse las pilas con los alumnos.

Y es que, los problemas de salud dentro de la casa ha ocasionado preocupación, pues el pasado fin de semana Eduardo comenzó a sentirse mal y fue trasladado a un hospital por un ataque de ansiedad, luego Santiago estuvo al borde de desmayarse luego de su presentación.

En La Verdad Noticias te informamos el pasado lunes 25 de julio que varios alumnos fueron llevados a un hospital, pues comenzaron a sentir malestares. En su momento se detectó que podrían tener un cuadro de deshidratación, así lo dieron a conocer en las cuentas oficiales del reality.

Lolita Cortés lanzó contundente comentario

En un video que fue compartido en el canal de YouTube de Eden Dorantes, la crítica comentó que lo dijo desde un principio, que hay una producción que es la casa y hay una producción que hace los conciertos: “Tú como director estás en medio, cuidando a tus alumnos de la casa y cuidando a tus alumnos para los conciertos”.

"Se nos están yendo los alumnos". Dijo Cortés.

“Ellos tienen que descansar, tienen que comer bien…es un experimento pero no jueguen con ellos, porque los necesitamos para el fin de semana..Yo lo que estoy viendo es que estos chicos no están descansando, no están comiendo, lo siento, tiene que ver con la producción de la casa”. Comentó la crítica.

¿Quiénes son los hijos de Lolita Cortés?

Darirna Romo es una actriz

La actriz Lolita Cortés tiene dos hijos, Dariana Romo, quien ha seguido los pasos de su famosa mamá, pues ha participado en varios proyectos para la pantalla chica, pero recientemente anunció que está embarazada. Mientras que Mariano Romo se encuentra alejado de los reflectores.

