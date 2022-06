Lolita Cortés arremete contra Itatí Cantoral y le pide que deje de cantar

Lolita Cortés siempre se ha distinguido por no tener filtros al emitir su opinión, convirtiéndola en una gran maestra y crítica de la industria.

Partiendo de esta premisa, la critico fue invitada para opinar de telentos de la televisión, mismos que carecen de tener una gran voz.

Con el tema de 'La Guadalupana' de Itatí Cantoral, la jueza emitió sus duras palabras hacia la actriz, a quien de inmediato condenó pidiendo que dejara de cantar.

A través del canal de Yotube de Velvetine, famosa Drag Queen, la cantante fue invitada para hablar de su carrera y emitir una que otra crítica sobre famosos del mundo del entretenimiento que no poseen una gran voz.

Cuando a Lola le proyectaron el clip de Itatí cantando "La Guadalupana", de inmediato cortó y pidió que nunca vas volviera a cantar.

“Señora, con todo respeto. Usted tampoco canta y nunca ha cantado. No me importa si ha hecho o no comedia musical. Señora, no lo vuelva a hacer”, declaró en el clip.